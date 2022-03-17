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橙縣希望城總裁 獲頒社區英雄獎

爾灣市訊
亞美老人服務中心執行長王頌茹（左一）、 共同會長吳俊毅（左二）及程東海（右一）代表頒贈社區英雄獎給橙縣希望城癌症治療中心總裁華克女士。（本報記者／攝影）
亞美老人服務中心執行長王頌茹（左一）、 共同會長吳俊毅（左二）及程東海（右一）代表頒贈社區英雄獎給橙縣希望城癌症治療中心總裁華克女士。（本報記者／攝影）

亞美老人服務中心由共同會長程東海、吳俊毅，及執行長王頌茹代表，15日上午頒贈社區英雄獎給橙縣希望城總裁華克（Annette Walker）女士，感謝希望城在橙縣設立最先進的癌症預防、治療中心，協助當地亞太裔患者與家屬，爭取符合需求的醫療資源。

定居橙縣超過40年的華克女士，是具有遠見的健保管理領導人。她表示，希望城2018年開始在爾灣籌設癌症預防與治療中心，預計今年6月可完工啟用。一般人印象中，橙縣擁有絕佳的生活環境及醫療設施，但是她的研究卻顯示，橙縣二成的癌症患者要到車程一小時以上的醫院接受治療。隨著人口日益老化，將來橙縣居民中每三人就有一人會患癌症，橙縣希望城癌症治療中心可提供最新的臨床試驗療法，依據每名患者的基因組合，打造最適合個人體質的療程。

有鑑於橙縣人口多元，華克女士特別在橙縣希望城癌症中心設立亞太裔顧問會，確保橙縣希望城中心在規畫、興建時，就能符合亞太裔社區的需求。橙縣亞美老人服務中心共同會長程東海及執行長王頌茹，都是亞太裔顧問會的成員。

程東海在頒獎儀式中致詞指出，亞美老人服務中心成立至今超過30年，2020年的新冠疫情改變了亞美老人服務中心的工作重點，爭取健康平權就是其中之一。橙縣希望城癌症中心與亞美的理念相近，重視亞太裔的需求，亞美老人服務中心因而決定將2021年社區英雄獎頒贈給橙縣希望城總裁華克。亞美老人服務中心是橙縣希望城的合作伙伴，將來計畫攜手合辦一系列以亞太裔為主要對象的癌症預防教育活動。

橙縣 癌症 疫情

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