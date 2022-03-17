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洛杉磯海外青年志工 分享逐夢歷程

洛杉磯訊
洛杉磯海外青年志工(FASCA-LA)日前舉辦實體月會培訓活動。（洛僑中心提供）
洛杉磯海外青年志工(FASCA-LA)日前舉辦實體月會培訓活動。（洛僑中心提供）

洛杉磯海外青年志工(FASCA-LA）3月12日（星期六）舉辦實體月會培訓活動，邀請目前就讀美國常春藤盟校（Ivy League）達特茅斯學院(Dartmouth College)，並擅長花式滑冰的台美人第二代陳彥浩(Nathaniel Chen)，分享大學生活以及逐夢的歷程；洛僑中心文化志工團隊也帶領學員學習元宵節節慶文化、動手作元宵。

洛杉磯文教中心主任陳敏永偕副主任廖儷雲出席活動，勉勵同學在實體培訓課程多交流互動，以及發揮年輕世代的創意與科技運用能力，練習以twitter貼文分享生活與學習的觀察。他也感謝黃群雁僑務促進委員的公子陳彥浩撥空與FASCA-LA學員經驗分享。

目前就讀達特茅斯學院的陳彥浩，以視訊方式與FASCA-A學員互動。由於堅持不輟的練習，他在學業及花式滑冰、音樂領域都有很好表現。第一次離開家鄉遠赴東岸就學，在新環境結交朋友的過程中，他對於台美人的身分也有新的體會，也暢談有關時間管理、參與社區服務、申請大學，以及學習花式滑冰的經驗。FASCA-LA學員發問非常踴躍，互動熱絡。

隨後，由洛僑中心文化志工團隊包括謝傳佐僑務諮詢委員、儲錦琪、曹笑蓮、侯微月僑務顧問等僑領，帶領學員認識華人傳統節慶元宵節，並動手做元宵。本日課程內容另包括升學主題講座以及台灣時事分享，活動圓滿結束。

就讀達特茅斯學院的陳彥浩，以視訊方式與FASCA-A學員互動。（洛僑中心提供）
就讀達特茅斯學院的陳彥浩，以視訊方式與FASCA-A學員互動。（洛僑中心提供）

洛杉磯 元宵節 升學

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