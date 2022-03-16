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中國文化日 19日喜瑞都圖書館登場

【洛杉磯訊】

由美國中國風藝術協會（Sino US Performing Arts Organization)、高博文化教育基金會(Global Culture Education Foundation) 與喜瑞都圖書館(Cerritos Library) 共同主辦的中國文化日，將於19日（周六）下午1時30分至4時30分，在喜瑞都圖書館舉行，活動開放給喜瑞都社區人士。

活動邀請到的嘉賓包括：喜瑞都市長胡張燕燕、副市長Chuong Vo，前喜瑞都市長李欒復青，ABC學區教委會主席Soo Yoo，教委謝苗家貞（Sophia Tse）， ABC學區總監蕭麗卿（Mary Suie），Whitney高中華人家長會會長Norman Chung， 喜瑞都市都市委員會也是市議員候選人黃正芬（Jennifer Hong），喜瑞都社區學院理事劉昕等。

當天動態表演有舞獅開場、幼兒京劇、中國民樂、中國舞蹈、少林功夫、中國童玩空竹/扯玲等，並配合靜態工作坊，包括書法、國畫、漫畫、臉譜及燈籠製作。喜瑞都圖書館地址：18025 Bloomfield Ave, Cerritos, CA 90703。

喜瑞都 圖書館 學區

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