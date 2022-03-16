南加僑界紀念孫中山 19日闔家歡樂健行

為緬懷中華民國 國父孫中山先生逝世97周年、慶祝3月29日青年節， 南加 僑界於19日(周六)上午9時舉辦第十屆 「闔家歡樂登山健行」紀念活動，免費開放給僑民。

負責召集的加州 臺灣同鄉聯誼會指出，南加僑界固定在每年3月合辦登山健行聯誼活動，今年主題為「闔家歡樂登山健行」； 一是緬懷中華民國國父孫中山逝世97周年，紀念國父領導青年革命創建中華民國，緬懷先驅的精神； 二是慶祝3月29日青年節，激勵當代僑青將熱情、理想化為行動，凝聚力量為僑界及社區貢獻，「時代考驗青年，青年創造時代」。

活動歡迎僑胞們踴躍參與，對象為全家大小老幼，登山路徑約二哩， 沿途可賞花踏青，俯視美景及享受森林沐浴，在完成登峰造極後，將提供簡便午餐招待、國父生平事蹟介紹， 及贈送精美紀念品，並有多項抽獎獎品。意者可向儲錦琪 (Jean Chu 626-945-1077) 報名。

活動於19日上午8時30分至9時報到、9時15分舉行儀式、9時30分出發、11時30分至下午1時用餐聯誼。因為疫情，公園目前規定，大型聚會活動限制人數為200人，故主辦單位只能以先報名為準，當天不接受臨時參與者，同時必須戴口罩。

活動地點：Pepper Tree picnic Area, Schabarum Regional Park (位於Colima 與zusa街東南角)，地址：17250 Colima Rd. Rowland Heights,CA 91748 。