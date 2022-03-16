洛縣房地產稅局委員陳惠萍：疫下遇見更好的自已

陳惠萍以一首歌 「真的很在乎」，回顧舉辦「四海迎春」的難忘歲月。（陳惠萍提供）

新冠病毒的陰影籠罩全球至今已是第三年，人們在疫情 中失去很多，但也有些人收穫了意料之外的驚喜。洛杉磯 縣府房地產稅局委員陳惠萍（Pinki Chen）利用居家隔離的空閒時間，學習國標舞、錄製歌曲、製作視頻。她表示：「我在疫情中遇見了更好的自己，堅持活到老，學到老，玩到老。」

陳惠萍表示在疫情中遇見更好的自已，活到老、學到老、玩到老。（陳惠萍提供）

陳惠萍自1996年接辦阿罕布拉 市（Alhambra）「四海迎春」春節慶典活動以來，共舉辦過24屆，疫情嚴重期間活動暫時告停，對於這段難忘的職業生涯，她一直希望用特別的方式保存下來。 2021年初，因疫情人們仍居家隔離，為不荒廢時光，陳惠萍萌生念頭，以一首歌 「真的很在乎」回顧舉辦「四海迎春」的難忘歲月，並藉此表達對阿市市府、商會及客戶一路相挺的感念。

為實現這個願望，陳惠萍重拾麥克風在家練唱，走進錄音室錄製歌曲，「我整整花了兩個多月反覆練習，改善氣息控制及用丹田和腹腔發聲，才勉強完成錄音。」 同時，她學習製作視頻，並在上傳YouTube後得到很大回響，十天內創下破千次點閱。第一次嘗試獲得的成功，鼓勵陳惠萍開始策畫不同主題訴說自已的心聲和夢想。她堅持學習國標舞課，並將舞蹈、歌聲一同製作到視頻中。

陳惠萍2021 年共創作九個歌舞視頻，創下一萬7000多的點閱率。（陳惠萍提供）

2021年，陳惠萍共創作九個歌舞視頻，一年不到已創下1萬7000多點閱。其中包括 「至少還有你 」，豐富的鏡頭取自阿市各景點；「春風十哩」邀請吉他手伴奏，在橙縣酒莊拍攝完成；「懷抱夢想 」表達不要讓年齡限制想像和發展，無論哪個年紀，都應放膽追求興趣和夢想。為不斷突破自己，在其中兩個視頻裏，陳惠萍且歌且舞，並穿插與專業老師的合舞。

陳惠萍認為，不論什麽年齡，不必在意時間對容顔的侵蝕，每個人都要活得優雅煥發、耀眼而有尊嚴，人生沒有太晚，無需畏懼遲暮之年。

她說，「年長後不再有養兒育女的責任、經濟壓力，卸下職場重擔，邁進悠閒旅程，這不是蛻變後的重生嗎？」陳惠萍製作這些視頻還有個深意，有一天當她不在女兒身邊時，視頻中的歌聲舞影，都是過往美好時光的點點滴滴，是留給孩子們最大的財富，想念母親永遠自強不息的精神。

「活到老，學到老，玩到老」，是陳惠萍的座右銘， 她希望不辜負生命，即使在嚴峻的疫情中，同樣用樂觀喜樂的心情迎接每一天。她說，年長後更懂得經常自我省思，學習淡定和放下，作一個豁達更好的自已。