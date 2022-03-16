永久夏令時不調時鐘 華人很期待

美國參議院就在15日通過永久夏令時（Daylight Saving Time），取消冬令時，法案即將在2023年實施，此消息一處，讓廣大民眾喜大普奔。(unsplash圖）

美國夏令時剛實行不過兩天，參議院 就在15日通過永久夏令時（Daylight Saving Time），取消冬令時，法案將在2023年實施，此消息一出，讓廣大民眾喜大普奔（網絡用語，意指普天同慶），不少華人 表示，終於不用再受生物鐘紊亂之苦。不過也有人建議取消夏令時才更實際。

美國參議院15日通過永久夏令時的提案，提案仍須由眾議會通過，最終由拜登 總統簽字才能生效。若通過預計將在2023年11月開始生效，提出該提案的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，一年調整兩次時間的做法太愚蠢了，需要有人做點什麼來結束這一切。永久夏令時能讓民眾享受更多的日光時間。

消息傳出不少華人民眾表示很激動，有華人表示，他15日早上還在想如果哪個總統競選人主張取消夏令時就會拿到他的選票，因為這是他一直以來的願望。 每年倒兩次時差太難受了，現在眼睛還是懵的，唯一可惜的是還要等一年多。

華人Tina劉表示，這幾天正因為少一個小時感覺很難受呢！永久夏令時意味著和中國國內差15小時，打電話剛剛好， 如果最後能確定就太好了。她希望不管哪個時間不要再變來變去的了，每次冬天一到都要推遲一個小時睡覺好傷身體。 新法案通過意味著明年3月換時間以後，就再也不用換了。

不過也有人表示應該取消的是夏令時，因為夏令時是人為把時間往前調了一個小時，應該保持冬季的自然時間。不然北邊冬天要將近8點才天亮，固定夏令時就是9點，難道讓人摸黑去上學上班？讓東部的孩子在寒風裡等校車？用自然時間不折騰不行嗎？

還有人吐槽美國應該也把溫度和其他計量單位也能和國際統一。華人孫先生表示，美國的溫度單位也令人頭疼，能把溫度單位變攝氏度？同時建議把所有的衡量單位都和國際接軌。最麻煩的就是長度和重量這幾個，主要是買個東西標的單位也不統一。整天要把吋、呎換成米，磅換成公斤，加上盎司又可以體積又可以重量，每次買東西就得算。