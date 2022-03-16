竊油猖狂 洛市一油站被偷5千多加侖柴油 價值3萬

長堤市雪佛龍加油站，犯罪團伙打碎油泵，使用改裝的卡車偷油。（KTLA）

隨著汽油價格快速上漲，有組織的盜賊團伙正在嘗試各種新的偷油方式，目標對準南加州 的一些加油站 。

據一名員工稱，洛杉磯 縣長堤市（Long Beach）一家雪佛龍(Chevron)加油站裡，「超級有組織」的犯罪團伙日前打碎加油站的油泵後，使用改裝的大塑料油箱卡車偷油。店員說，「偷油的卡車看起來就像一輛工程車，但中間部分被設計成一個大油箱，整部車都被改裝了。」

除長堤外，洛杉磯地區至少還有另外兩家加油站遭到盜竊團伙的襲擊，其中包括洛杉磯市威明頓（Wilmington）區的一家加油站，盜賊在那裡偷走了價值約3萬元的5千多加侖柴油。

據相關報導，全國各地最近接連發生燃料油盜竊事件，盜賊偷油方式五花八門，比較常見的是小偷經常鑽到汽車下方的油箱偷走汽油，民眾應提高警覺。

在發生油站被盜的系列案件後，南加州加油站的員工互相提醒，要特別注意前來加油的卡車，以防對方實際上是來偷油的。一名員工表示，「盜竊團伙利用各種方式偷油，我很難過，我知道他們很快就會來到我們加油站，不過沒關係，我的電話已經準備好隨時報警。」