南巴華裔教育律師鄺一正 參選PCC理事

南巴沙迪那華裔教育律師鄺一正（Kristine Kwong，中）加入巴沙迪那社區學院理事選戰。（鄺一正提供）

南巴沙迪那華裔教育 律師鄺一正（Kristine Kwong）加入巴沙迪那社區學院理事（Pasadena Community College Trustee）選戰，參加６月7日選舉。

從法學院畢業後，鄺一正在洛杉磯執業20多年，代表公共部門和私營企業處理勞工和就業 、學生問題、運營訴訟等，她同時以培訓師和北嶺州大兼職教師的身分，幫助政府機構和大學及學區培訓教育法規，講授管理課程。包括疫情 期間，幫助教育和私營機構快速適應聯邦、州和地方的各種法規變化，為企業穩定渡過疫期提供幫助。

長期居住在南巴沙迪那，鄺一正先後擔任南巴市公園和育樂委員會委員和交通委員，同時也是太平洋大學麥喬治法學院多元化委員會委員。鄺一正表示，競選PCC理事，是因為不忍看到這所深受華洋學生喜愛的社區大學每況愈下，包括因員工評估偏差、行政職位空缺和對員工專業發展投入不足等，導致學校遭到投訴和訴訟，學校管理政治化，為獲得國家知名度而忽視解決學校品質和實際問題等等 。

她表示，對於很多人來說，PCC是實現他們高等教育夢想的唯一途徑，保持可靠和值得信賴的高學術標準，非常重要。如果當選，她將重點改善學術氛圍，重建教職員工和管理層之間信任和尊重；擴大高質量的雙錄取，讓每個學生都有適合自己的發展機會。

此次巴沙迪那社區學院理事選舉只有一次決選（General election），在6月7日赢得多数票的競選人當選。