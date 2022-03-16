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陳亮文競選蒙市財務長起跑 趙美心、方樹強等力挺

記者丁曙／蒙特利公園市報導
國會眾議員趙美心（左）為陳亮文背書競選蒙市財務長。（Dora Leung提供）
國會眾議員趙美心（左）為陳亮文背書競選蒙市財務長。（Dora Leung提供）

蒙市書記官（City Clerk）陳亮文（Vincent Dionicio Chang）在兩屆任期即將完成後，日前啟動競選蒙特利公園市財務長（Treasurer），他表示熟悉市政作業、深入社區多年、了解市民所求、樂意繼續服務。國會眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等眾多民選官員出席，力挺陳亮文改換跑道，預祝高票當選。

眾多民選官員和社區領袖到會支持，（左二起）陳贊新、伍國慶、趙美心、陳亮文、梁綺雲...
眾多民選官員和社區領袖到會支持，（左二起）陳贊新、伍國慶、趙美心、陳亮文、梁綺雲等。（Dora Leung提供）

在起跑式（Kickoff）上，陳亮文闡述三項施政綱領：誠信（Integrity）、透明（transparency）和領導力（leadership），確保蒙市納稅人的錢，用在必要的市政建設和社區服務上，接受監督審計，發揮最大效益。

趙美心讚揚陳亮文長期服務蒙市社區，自1990年代以來，他先後擔任過蒙特利公園市環保委員、圖書館理事會主席、蒙市商會主席、蒙市和諧月車展遊行主席、蒙市遊樂日共同主席、蒙市7月4日慶祝委員會主席等許多職位，也是蒙市市民非常熟悉和歡迎的社區領袖及民選官員。

陳亮文競選蒙市財務長起跑致詞。（Dora Leung提供）
陳亮文競選蒙市財務長起跑致詞。（Dora Leung提供）

陳亮文是執業律師、加州律師公會會員，及加州中區地方法院資深調解員和仲裁員。他於2013年首次當選蒙市書記官，在今年兩屆任滿之前，曾有不少人勸進他角逐蒙市議員，但他考慮後表示，市議員事務繁多，而他的律師事務也很忙，為避免公私作業有時間衝突，最後決定選擇工作相對單純的財務長。

在起跑式上，前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）、蒙市市長羅霈霆、蒙市議員陳贊新和梁僑漢、阿罕布拉學區教委甄銘新、聖谷水區理事黃泰平、前蒙市市長劉達強（David Lau）等多位現任及前任華洋民選官員出席支持。

加州 眾議員 趙美心

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