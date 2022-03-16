大「旱」臨頭 加州節水無效 1月用量不減反增

加州持續乾旱，很多水庫都告急，但都會區用水不減反增，今年1月增加2.6%。（加州水資源局）

儘管美西地區面臨1200年以來最乾旱的時期，加州 又因為這個冬季降水遠不及以往，因此今年夏季恐將面臨嚴重缺水危機，加州政府甚至考慮比照2012年至2016年的強制限水，迫使民眾珍惜現有水資源。但是在這樣的背景下，加州水資源局15日公布的數據卻叫人寒心，因為加州都會區用水在今年1月間不降反增，比作為基準的2020年1月還增加了2.6%。

州長紐森去年7月雖然呼籲，加州民眾未來一年應該「自發」省水15%，但自7月到今年1月合計只省6.4%。同時因危機感的落差，北加 比南加 更為積極節水，舊金山灣區去年7月至今年1月少用了11%的水，但南加同期間卻只省了5.1%。官員與專家分析，北加面臨的危機更直接，因此南加才會慢半拍，「而且比起烏俄戰爭，甚至新冠疫情，缺水就像水煮青蛙般無感」。

紐森15日強調，大家必須面對氣候現實並作調整，但官員目前避談是否會實施「強制」節水禁令。水資源局長Karla Nemeth說，最大的期望是加州3月可以再獲得4吋以上降水，不然今年第一季就會以乾渴收場，雖然加州往年都是靠雪水度過夏季，但是高山積雪已然缺乏，北加的主要水庫沙斯達湖（Lake Shasta）儲水量只剩57%。她說，目前融雪恐怕已經到頂了。

雖然不願多談節水禁令的細節，但Karla Nemeth透露，該局應該會盡快決定，如何自去年12月以來的積雪供應量中，達成節約15%的目標。官員也指出，水資源局今年1月的節水呼籲，確實提高民眾意識，但顯然光靠自願節水已經不夠。洛杉磯時報指出，研議中的方案包括在4月至7月調整水權與用水分配，以及瀕危物種的額外保護措施，以及其他可能方案。