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內陸非法種大麻 鑽石吧2華裔被捕

河濱訊
陳欽順（Qinshun Chen，音譯，左）65歲，仲周林（Zhoulin Zhong，音譯，右）36歲。（河濱縣警方提供）
陳欽順（Qinshun Chen，音譯，左）65歲，仲周林（Zhoulin Zhong，音譯，右）36歲。（河濱縣警方提供）

南加內陸河濱縣警局消息，洛杉磯縣鑽石吧市（Diamond Bar ）兩名居民在內陸城市非法經營大麻屋近日被拘捕，警方查獲大麻千餘株，現鈔十餘萬元。

被拘捕兩名嫌犯分別是陳欽順（Qinshun Chen，音譯）65歲，仲周林（Zhoulin Zhong，音譯）36歲，均是鑽石吧市居民。

河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）警方根據居民舉報，於3月10日上午約8時40分，突擊搜查市區一棟疑似大麻屋，位於市區Sesame路13000號街區，查獲大麻1200株。警方隨後根據線索，追蹤到鑽石吧市一處民宅，位於Gingerwood路24200號街區，查獲已經加工的大麻五磅，現鈔14萬元。兩名嫌犯當場被捕。

陳欽順、仲周林涉嫌非法種大麻，經營大麻屋，拘押在內陸Robert Presley拘押中心。

警方表示，打擊非法經營大麻目的是完善社區居民生活質量，同時社區居民也參與舉報打擊非法大麻運營，與警方合作。目前該案正在調查中，希望知情者提供進一步線索，可致電河濱縣警局莫瑞諾谷市分局951-486-6700 。

兩名嫌犯經營非法大麻屋。（河濱縣警方提供）
兩名嫌犯經營非法大麻屋。（河濱縣警方提供）

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