劉昕為母慶98歲生日 曝長壽祕訣：樂天知命、夜夜好眠

喜瑞都社區學院理事會華裔副主席劉昕（右）才於3月12日慶祝母親趙淑華的98歲大壽。（劉昕提供）

洛杉磯縣喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）理事會華裔副主席劉昕，12日替母親趙淑華慶祝98歲生日。劉昕說，很多人都很好奇她母親的養生長壽之道。根據她的觀察，她實在看不出母親有什麼特殊偏方，倒是發現母親吃的好、睡的好，是一個樂天知命，從不怨天尤人，從不記別人的不好，總是樂觀的逆來順受，並且總是想著如何幫助別人。

劉昕說，她的母親是虔誠基督徒，總是高興地接受命運的一切安排，因為母親覺得那是上帝的意思。她母親以前在台灣是小學教師， 服務於北市永春國小多年，一向做事認真負責，是家長公認的好老師，並因此曾獲得李登輝總統頒發優良教師獎。

喜瑞都社區學院理事會華裔副主席劉昕（左）和98歲的母親趙淑華。（劉昕提供）

其母由於擁有很好的口腔清潔習慣，一吃過東西一定會馬上刷牙或漱口，因此幾乎沒有蛀牙；即便98歲仍能吃芭樂等較脆而硬的食物，且什麼都吃，並不挑食。吃的也很簡單，沒有吃什麼山珍海味，也不吃補品；因為是河北保定人，母親特別喜歡吃麵食，也很喜歡吃玉米做的食物， 因為那是家鄉的特產。

但劉昕母親年事稍高後變得較愛吃甜食，只是因有糖尿病 ，所以她會控制母親攝取的甜食，「通常我控制她的甜食時，她也馬上不吃了」。

劉昕指出，她媽媽樂天知命，從不記別人的不好，總是樂觀的在想如何幫助別人。由於無欲無求，從不記仇記恨，生活簡單，每天睡得很好；基本上每晚上床後，就能進入夢鄉。劉昕笑說：「我媽媽的睡眠品質恐怕是世界第一，我認為她的睡眠品質可能也讓她長壽」。

但其母也有執著的地方。劉昕說，比如母親曾動過兩次換髖骨手術 ，以及一次換膝蓋手術，很多人都認為她很可能再也站不起來。但她不管有多疼，都照著醫師的交代認真復健，徹底完成任務，因此一次又一次的又站起來了！

劉昕說，雖然她媽媽現在要用四腳架才能走路，但很喜歡在住家附近或公園走走，遇到鄰居也能用英文打招呼，「我媽媽很愛讀書，當年用英文考過美國公民 考；平時她愛好閱讀，三國演義等古書都一看再看，精神可佩」。