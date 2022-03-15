南加香港校友會理事就職典禮 逾200人共襄盛會

關玉霞法官（前排左六）為香港校友會聯會理事團隊主持宣誓儀式。（主辦單位提供）

南加州香港 校友會聯會2022年理事就職典禮，3月11日盛大舉行，有逾200人共襄盛會。洛杉磯高等法院法官關玉霞為新任會長施靜虹主持宣誓儀式。

會長施靜虹致詞表示，她很榮幸得到大家推舉支持出任會長，這個團體臥虎藏龍，人才濟濟，她願意虛心學習，與各理事通力合作做好會務。

關於本年度活動計畫安排，施靜虹表示，將於9月11日在聖蓋博 鄉村俱樂部舉行中秋節聯歡晚會、12月11日在旅館 The Westin Bonaventure Hotel舉辦年度重頭戲聖誕餐舞會，希望大家繼續給予鼓勵及支持。

香港校友會聯會2022年理事成員分別是：會長施靜虹、副會長韓維文、財政翟善方、秘書余力行，理事陳兆安、丘趙雪生、鍾雅晴、方達恩、方天智、何綺雯、鄺之才、林日昇、林鷺明、冼世英、石松、任霜霜、翁海旋、楊雪勤、楊懷週、阮桂銘、徐明豐。

有興趣參加香港校友會聯會或捐款支持獎學基金，或申請獎學金者，可瀏覽網址：www.hksaf.org，查詢請電郵：[email protected]，或辦公時間打電話：626-281-8179。