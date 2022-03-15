我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國18日起 取消所有新冠入境限制

南加香港校友會理事就職典禮 逾200人共襄盛會

洛杉磯訊
關玉霞法官（前排左六）為香港校友會聯會理事團隊主持宣誓儀式。（主辦單位提供）
關玉霞法官（前排左六）為香港校友會聯會理事團隊主持宣誓儀式。（主辦單位提供）

加州香港校友會聯會2022年理事就職典禮，3月11日盛大舉行，有逾200人共襄盛會。洛杉磯高等法院法官關玉霞為新任會長施靜虹主持宣誓儀式。

會長施靜虹致詞表示，她很榮幸得到大家推舉支持出任會長，這個團體臥虎藏龍，人才濟濟，她願意虛心學習，與各理事通力合作做好會務。

關於本年度活動計畫安排，施靜虹表示，將於9月11日在聖蓋博鄉村俱樂部舉行中秋節聯歡晚會、12月11日在旅館 The Westin Bonaventure Hotel舉辦年度重頭戲聖誕餐舞會，希望大家繼續給予鼓勵及支持。

香港校友會聯會2022年理事成員分別是：會長施靜虹、副會長韓維文、財政翟善方、秘書余力行，理事陳兆安、丘趙雪生、鍾雅晴、方達恩、方天智、何綺雯、鄺之才、林日昇、林鷺明、冼世英、石松、任霜霜、翁海旋、楊雪勤、楊懷週、阮桂銘、徐明豐。

有興趣參加香港校友會聯會或捐款支持獎學基金，或申請獎學金者，可瀏覽網址：www.hksaf.org，查詢請電郵：[email protected]，或辦公時間打電話：626-281-8179。

香港 加州 聖蓋博

上一則

加州議會閃電批准SB118案 柏克萊加大「凍招」解套

下一則

洛縣長堤沙灘 驚見不明女屍

延伸閱讀

香港知名富豪、名酒藏家劉鑾雄窖藏 4月首登佳士得

香港知名富豪、名酒藏家劉鑾雄窖藏 4月首登佳士得

香港中大：預估500萬人感染 5月底回落至每日千例

香港中大：預估500萬人感染 5月底回落至每日千例
港府效忠學北京「官腔官調」 凸顯香港自治被剝奪

港府效忠學北京「官腔官調」 凸顯香港自治被剝奪
香港病歿數超越武漢 近4千人亡 日逾3萬確診

香港病歿數超越武漢 近4千人亡 日逾3萬確診
股市已觸底？專家：不確定性很多

股市已觸底？專家：不確定性很多
夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治

夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

2022-03-08 20:27

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭