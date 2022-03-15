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爾灣華人老夫婦結婚53年 甜蜜再立婚約

爾灣市訊
婚齡53年的鄭京富、陳美蓉重溫兩人甜蜜的婚約。（本報記者/攝影）
婚齡53年的鄭京富、陳美蓉重溫兩人甜蜜的婚約。（本報記者/攝影）

在浪漫甜美的婚禮之後數十年，一對對老夫老妻再度步上紅毯，重溫當年攜手走過人生高峰與低谷的誓約，並真情流露表達對另一半不變的愛。12日及13日兩天南加橙縣爾灣（Irvine）的愛恩台福教會舉行再立婚姻誓約儀式，出現了交織著淚水與恩愛的溫馨場面。

兩場再立婚姻誓約儀式由國際真愛家庭協會及爾灣愛恩台福基督教會聯合主辦，共有十餘對夫婦參加，儀式分別以華語及英語進行。在葉高芳牧師帶領下，夫妻兩人面對面互換婚姻誓約，並公開表白心中的愛與感恩。

參加再立婚約儀式中，婚齡53年的鄭京富、陳美蓉是全場最受矚目的一對。退休醫師鄭京富在見證中指出，50多年的婚姻可謂酸甜苦辣、百味雜陳，在他擔任住院醫師及主治醫師期間，經常不在家，妻子必須母兼父職，負責照顧全家上下。1987年妻子帶著小孩來美就學，兩人聚少離多，卻在上主的引領下，心連心的維繫著婚姻與家庭。9年前妻子診斷出失智症，儘管面臨著種種挑戰，他們兩人本著不離不棄的初衷，互相扶持，也坦然接受親朋好友的照顧與幫忙，才能甜蜜的在大家面前重立婚約。

再立婚約儀式中交織著淚水與恩愛的溫馨場面。（本報記者/攝影）
再立婚約儀式中交織著淚水與恩愛的溫馨場面。（本報記者/攝影）

愛恩台福教會主任牧師王鴻恩表示，再立婚姻誓約儀式代表婚姻中新的開始，他們將展開為期十周的活力婚姻營，由邱維超與延玲珍夫婦帶領，學習如何以溝通化解婚姻中的衝突，建立健康幸福的家庭。自本月15日起每周二晚上的活力婚姻營，歡迎已婚或未婚者報名參加，報名電郵[email protected]或電話619-964-3925。

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