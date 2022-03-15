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南加今冬更熱更乾 州府籲即刻節水

編譯組／綜合報導
全美2021年12月至2022年2月各地降雨量分布圖（NOAA）
全美2021年12月至2022年2月各地降雨量分布圖（NOAA）

加州今年的冬季有多糟糕？氣溫比過去高，而且降雨比過去少，尤其南加州近日白天的高溫，使人忘記冬天其實還沒有過完。加州冬季整體的異常高溫與持續乾旱，顯示長期氣候愈來愈反常。加州州府已呼籲全州居民，「立即」開始節約用水。

KTLA電視台報導，美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）發布最新氣候報告顯示，去年12月至今年2月，全美平均溫度為華氏34.8度。看似很低的數字，實際上卻高於平均值約2.5度左右。

不僅溫度比平均水平高，今冬也更顯乾燥。報告顯示，今冬是NOAA收集數據127年有紀錄以來，第12個乾燥的冬季。這些數字指的是全美平均。過去幾個月的寒冷、下雪程度、潮濕度，仍取決於所在城市。

而在南加州，今冬有幾天的氣溫，較平均溫度高了些。靠近俄勒岡州界的北加海岸和瑞丁（Redding）附近溫度遠遠高於正常。

從地圖顯示，全美幾乎每個州的冬季，都比平均氣溫高，除了華盛頓、愛達荷、明尼蘇達州、威斯康辛州北部和密西根上州地區例外。

降水情況較為複雜。2月一場從德州延伸到緬因州的冬季風暴，將美國許多地區降水量推向高於平均，許多地方降下凍雨、雪和冰。

西部嚴重依賴冬季的雨水，今年冬季初期的確出現一些降雨，但隨後出現的是特別乾燥的2月。這使得許多州處於持續乾旱狀態。

洛杉磯附近，NOAA認為每年這個時候的降水量應當「接近平均」。但加州其他地區低於平均，乾旱危機大增。

該報告顯示，路易斯安納州今年冬季，是有紀錄以來第三個最乾燥的冬季，內布拉斯加州是第四個最乾燥冬季，堪薩斯州為第五個。

數據顯示，今年冬季較往年平均更溫暖，更乾燥。(AP）
數據顯示，今年冬季較往年平均更溫暖，更乾燥。(AP）
全美2021年12月至2022年2月各地溫度分布圖。加州冬季持續異常高溫與乾旱。...
全美2021年12月至2022年2月各地溫度分布圖。加州冬季持續異常高溫與乾旱。（NOAA）

內布拉斯加州 南加 高溫

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