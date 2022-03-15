洛市為遊民興建貨櫃希望公寓 明亮舒適 生活配備齊全

位於洛杉磯 市中心西北部一棟興建中的建築，外觀如同任何一個新建工程，這些建築單元內部，卻是由一個個鋼製貨櫃組裝而成。這個名為阿爾瓦多希望公寓（Hope on Alvarado apartment），將提供給洛杉磯無家可歸者居住。

這類利用模組化興建的公寓，有快速完工優勢，還有明亮的空間，以及足夠的室內外休憩環境。

KTLA電視台報導，希望公寓共五層樓高，落地窗和鋼製外觀，給人一種現代工業風感受。該棟公寓內在，有點像是在洛杉磯碼頭看見的貨櫃，這些貨櫃被改裝成微型公寓。

該計畫建築師奧伯霍爾（Mark Oberholzer）說，公寓內共87個單位，每單位面積不大，多為320平方呎一大房的空間（Studios）或480平方呎的一房公寓。

儘管空間有限，但每單元都有漂亮的地板、節省浴室空間的穀倉式門，相關生活配備均齊全。

「但我認為，這些單元最好的地方是有足夠的玻璃窗」，奧伯霍爾說，「對我來說，這座建築的美學更像是高端公寓。對那些一開始會在自宅內停留大量時間的人，擁有自然採光很重要。」

公寓的設計也含共享空間，讓遊民有聚會地方，如內有電視的休息室、桌上足球 台，還有戶外空間等便利設施和各類資源，協助無家可歸者。

奧伯霍爾說，他們正了解他們都來自哪裡，「想像一下，從沒有自己空間的人們搬進公寓，包括鑰匙、自己的電器設備、清潔空間等，都必須要適應。」

工作人員也幫助居民解決擺脫無家可歸之後，可能面臨的挑戰，包括看醫師或拿到駕駛執照等。

奧伯霍爾說，這種模組鋼製化的貨櫃組裝公寓，真正優勢在於建造和組裝的速度。貨櫃在場外被改造成公寓的同時，另一組工人可在現場鋪設地基、建造框架，一旦建築物外觀骨架就位，再將貨櫃運抵現場，一一填滿預留的位置，最後將其鎖上，公寓便大功告成。

他說，「特別是在洛杉磯，而且在加州 ，興建房屋的速度時間愈長，住房成本愈貴，無家可歸者就愈多，利用組裝模組化方式建造，有助於解決此問題。」

他並表示，目前這項計畫是個試點範例，類似阿爾瓦多希望公寓的三項興建計畫，希望今年都能於洛杉磯附近開工。