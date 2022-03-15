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疫期虛擬園區上班 華裔房產經紀：效率倍增

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
吳程遠是eXp Realty地產經紀。（記者謝雨珊／攝影）
吳程遠是eXp Realty地產經紀。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情爆發後，各國實施境外境內封鎖，人們失去不少社交機會，面對面互動也困難很多。美國有家房產商在疫情期間，專門用一套充滿元宇宙概念的系統，讓員工在家辦公。數千名房產經紀及員工化身虛擬人物，在虛擬園區出席工作會議、參加研討會、虛擬面對面完成交易手續等各項工作。

使用系統的華裔地產經紀表示，虛擬結合實體辦公模式，工作效率倍增，人與人的交流也更真實，比zoom線上參加會議更有「身歷其境」的感覺。

多年前在那斯達克上市的房地產商eXp Realty，在業界算是相當耀眼的新興公司之一，很注重雲端平台操作業務，也是美國首家使用虛擬園區處理業務的公司。早在2018年就採用虛擬業務模式，即每名代理均可在世界各地，通過非凡渠道獲得所需的領先技術、工具、培訓和指導，從而不斷為顧客帶來卓越服務。

吳程遠是eXp Realty地產經紀，疫情時期也在虛擬園區上班。他表示，eXp Realty想法前衛創新，早在2018年就已創建虛擬園區，整個園區是座島，島上設有詢問櫃檯、辦公大樓，虛擬人物可在虛擬世界開船、踢足球、開會等。在電腦屏幕上，你可以看到很多虛擬同事，自由行走在園區。在園區你可以找到幾乎所有資料。看到同事也可直接走到旁邊打招呼或一起坐下來開會等，感覺就像共處在同一空間，身臨其境進行合作。

他坦言，公司在疫情前已有這套虛擬園區系統，但當時多數人仍以實體面對面作業為主。疫情爆發後，這套系統受到員工關注，起初大家有些不習慣，系統也不是特別完善，但隨著時事需求，系統不斷更新，員工熟悉後開始上手，如今大家都十分仰賴這套系統，並逐漸發現在虛擬園區辦公的益處。

人們越來越多轉向數位技術來與他人溝通、工作、或處理日常生活大小事情。吳程遠表示，虛擬園區受到重用後，諸多瑣碎事件只要一上線就可得到處理，另外也可減少像是交通塞車、實際到現場的等候時間等。他能更充分地分配及規劃個人時間，工作也變得很有效率，因為不管在哪個地區處理房產，多數的流程都可透過虛擬園區完成程序。「整個房產交易，甚至不需與想買賣房的客人見面，都可在線上完成。」

這套系統僅在公司員工之間使用，沒有開放客人進入。吳程遠說，倘若客人要實體看房，地產經紀還是得帶客人看房。若客人有面談需求，也需約在公司租的小型辦公地點。不過相信隨著元宇宙概念越來越被重視，他認為未來類似的虛擬系統，將會更加完整，功能更多，同時也會被更多企業依賴。

吳程遠在疫情期間使用元宇宙概念的虛擬園區系統上班。（記者謝雨珊╱攝影）
吳程遠在疫情期間使用元宇宙概念的虛擬園區系統上班。（記者謝雨珊╱攝影）
房地產商eXp Realty的同事，經常自由行走在園區虛擬園區。（記者謝雨珊╱攝...
房地產商eXp Realty的同事，經常自由行走在園區虛擬園區。（記者謝雨珊╱攝影）
員工在eXp Realty虛擬園區可以在園區島旁的海域開船。（記者謝雨珊／攝影）
員工在eXp Realty虛擬園區可以在園區島旁的海域開船。（記者謝雨珊／攝影）

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