爾灣上百志工「惜福愛物」 送愛到史瓦帝尼

慈濟基金會贈送結緣品給出席活動開幕式的來賓。（本報記者/攝影）

南海岸中華文化協會、慈濟基金會美國總會橙縣 聯絡處及幫幫忙基金會3月12日及13日聯合舉辦「惜福愛物、延續物命」環保護大地活動，主辦單位出動百餘名志工，在現場分類、整理收集的衣物及文具，將趕在月底前送往史瓦帝尼等地。

史瓦帝尼原名史瓦濟蘭，是非洲南部一個內陸國家，也是台灣在非洲唯一的邦交 國，自5月開始進入冬季，目前急需禦寒冬衣。此外，二手球鞋、文具、書包也是當地孤兒院所缺乏的生活用品。

12日及13日兩天上午，爾灣 中文學校停車場由志工們設立免下車的捐贈路線及工作站，二手衣分成夏季、冬季、大人、小孩四大類，進行整理及裝箱，還有民眾送來兒童繪本、筆記本、蠟筆、鉛筆、書包等文具用品，現場志工在服務的過程中，更加深了對史瓦帝尼的認識。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬感謝主辦捐贈活動的三個組織。他說，史瓦帝尼是他過去派駐南非期間曾七度開車到訪的國家，曾有非洲小瑞士之稱，該國愛滋病人口目前占全球比例最高，非常需要有愛心的國際慈善組織伸出援手。

出席「惜福愛物、延續物命」捐贈活動開幕式後，南海岸中華文化協會理事長郭俊良（圖左起）、橙僑中心主任蔣翼鵬及爾灣中文學校校長鍾幼蘭加入志工行列，動手整理二手衣。（本報記者/攝影）

南海岸中華文化協會理事長郭俊良也指出，慈濟基金會美國總會與幫幫忙基金會經常捐贈物資到全球各地，而且持續行善超過20年，令人佩服。

幫幫忙基金會會長鮑潘曉黛說，此次與南海岸中華文化協會及慈濟基金會合作，收集二手衣物及文具，將在3月底裝上三個貨櫃，送往史瓦帝尼、諾魯及薩爾瓦多三地。以前幫幫忙基金會捐贈物資給孤兒院會想送電腦，但是受贈者在電力不足的環境中，反而希望能收到圖書及文具，因此這次特別收集英文童書及文具，以符合實際的需求。

「惜福愛物、延續物命」捐贈活動3月12日及13日在橙縣爾灣中文學校停車場設立捐贈及整理衣物的工作站。（本報記者/攝影）

慈濟基金會美國總會執行長曾慈瑔表示，此次活動兩天總共有175位志工參與，共收到200箱捐贈衣物。