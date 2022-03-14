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「瘋狂搞笑的亞洲人」登好萊塢中國劇院 聲援反仇亞

記者邵敏／洛杉磯報導
「瘋狂搞笑的亞洲人」中國劇院上演，左四為活動組織者黃述飛（Alvin Huang）。（主辦方提供）
「瘋狂搞笑的亞洲人」中國劇院上演，左四為活動組織者黃述飛（Alvin Huang）。（主辦方提供）

洛杉磯中華總商會聯合「與亞洲人站在一起」（Stand With Asians）3月11日（周五）晚，在好萊塢中國劇院上演喜劇節目「瘋狂搞笑的亞洲人」（Crazy Funny Asians），以藝術表演形式宣傳亞裔文化、反對仇恨亞裔的暴力行為。

活動當晚，多名亞裔美國喜劇藝術家Cat Ce、John Chen、Derek Mio、PK、Steveioe和Thom Tran，以單口喜劇形式分享豐富多彩的亞裔文化。這些亞裔喜劇演員們有著相似的背景經歷，喜劇帶來的笑聲讓人們彼此連接，將亞裔社區緊密團結在一起。

活動主辦方指出，亞裔在商業、體育、娛樂、音樂、藝術、食品和設計領域各方面都有著卓越成就和突出貢獻。然而，這也是一個被新出現的針對亞裔暴力和犯罪浪潮所破壞的時刻。主辦方在新聞稿中提到，「我們看到很多不該發生的悲劇還在不斷發生，希望通過這次活動，亞裔美國人能夠團結一致，制止仇恨亞裔行為。」

活動組織者洛杉磯中華總商會董事會董事黃述飛（Alvin Huang）認為，借用喜劇表演的形式舉辦支持亞裔活動，能夠讓更多人關注亞裔文化，重視正在社區發生的嚴峻的反亞裔仇恨問題。黃述飛說，「與亞洲人站在一起」社區組織，多年來專注於擴大亞太裔（AAPI）聲音，倡導社會公平以結束反亞裔仇恨，此次「瘋狂搞笑的亞洲人」演出旨在籌款幫助支持這個社區組織，「我們要將社區和盟友聚集在一起，團結一致反對針對亞裔的暴力仇恨行為。」

喜劇節目「瘋狂搞笑的亞洲人」，以藝術表演形式宣傳亞裔文化、反仇恨亞裔的暴力行為。...
喜劇節目「瘋狂搞笑的亞洲人」，以藝術表演形式宣傳亞裔文化、反仇恨亞裔的暴力行為。（主辦方提供）

當晚活動氣氛熱烈，300多位來自不同領域的亞裔精英，在這裡享受了一個充滿歡笑和聲援亞裔的夜晚。R20國際區域氣候行動組織中國區總裁程裕富博士對節目讚不絕口，「相信通過這樣的活動，讓美國各界特別是持不同觀點立場的人能夠增進相互理解，停止憎恨與憤怒，人類是一個共同體。」Superhisen有限公司CEO方愛平也觀看了當天的演出，「作為中國人，我第一次在好萊塢的中國劇院參加支持亞裔的社團活動，感覺特別驕傲。」

亞裔 洛杉磯 好萊塢

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