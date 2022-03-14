我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

華美博物館、華埠圖書館 3月15日線上讀童書

洛杉磯訊
華美博物館與華埠圖書館3月合辦的「兒童故事時間」，將於3月15日（周二）下午4時至4時30分以視像方式舉行。（主辦單位提供）
華美博物館與華埠圖書館3月合辦的「兒童故事時間」，將於3月15日（周二）下午4時至4時30分以視像方式舉行。（主辦單位提供）

深受廣大家長及兒童歡迎，華美博物館華埠圖書館3月合辦的「兒童故事時間」，將於3月15日（周二）下午4時至4時30分（太平洋時間）以視訊方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀Aram Kim撰寫的「韓國城歡樂星期天」(Sunday Funday in Koreatown)。

該故事內容描述Yoomi安排了一個完美的周日行程，吃著其他早餐，然後和爸爸坐公車去韓國城；在那裡他們讀韓國書、吃韓式小吃，如雪花冰及炒年糕，並探望她的婆婆。

此圖書故事適合三至七歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童由父母陪同參與，活動以英語進行。可通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

作者Aram Kim除了寫作外，也是一位插圖家與兒童圖書設計師。她於俄亥俄州出生，在南韓長大，目前居住在紐約皇后區，當地充滿著多元化的食物與文化。她是麥米倫兒童出版集團圖書團隊藝術總監。工餘時間，她會撰寫個人的故事。

關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org

華埠 博物館 圖書館

上一則

自僱人士設居家辦公室可享稅務優惠

下一則

「瘋狂搞笑的亞洲人」登好萊塢中國劇院 聲援反仇亞

延伸閱讀

曼哈頓男子 華埠當街毆臉七旬華翁

曼哈頓男子 華埠當街毆臉七旬華翁
「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕

「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕
孫中山逝世97周年 洛杉磯華埠百人致敬

孫中山逝世97周年 洛杉磯華埠百人致敬
伊國會眾議員戴維斯 訪華埠爭取支持

伊國會眾議員戴維斯 訪華埠爭取支持
芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看

芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看
華美博物館慶元宵 祝福虎年行好運

華美博物館慶元宵 祝福虎年行好運

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世