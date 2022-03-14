華美博物館、華埠圖書館 3月15日線上讀童書

華美博物館與華埠圖書館3月合辦的「兒童故事時間」，將於3月15日（周二）下午4時至4時30分以視像方式舉行。（主辦單位提供）

深受廣大家長及兒童歡迎，華美博物館 與華埠圖書館 3月合辦的「兒童故事時間」，將於3月15日（周二）下午4時至4時30分（太平洋時間）以視訊方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀Aram Kim撰寫的「韓國城歡樂星期天」(Sunday Funday in Koreatown)。

該故事內容描述Yoomi安排了一個完美的周日行程，吃著其他早餐，然後和爸爸坐公車去韓國城；在那裡他們讀韓國書、吃韓式小吃，如雪花冰及炒年糕，並探望她的婆婆。

此圖書故事適合三至七歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童由父母陪同參與，活動以英語進行。可通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

作者Aram Kim除了寫作外，也是一位插圖家與兒童圖書設計師。她於俄亥俄州出生，在南韓長大，目前居住在紐約皇后區，當地充滿著多元化的食物與文化。她是麥米倫兒童出版集團圖書團隊藝術總監。工餘時間，她會撰寫個人的故事。

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