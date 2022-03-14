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加州連續3年乾旱 去年僅節水7.5% 官員籲立即節水

編譯組／綜合報導
加州自然資源廳廳長克勞福特(中)日前參觀一處水源保護地點，呼籲州民節約用水。(DWP推特)
加州自然資源廳廳長克勞福特(中)日前參觀一處水源保護地點，呼籲州民節約用水。(DWP推特)

今年年初是加州歷史上最乾旱的一年，目前加州也正歷經第三年嚴重乾旱，該州面臨著水庫枯竭、內華達山脈積雪稀少和科羅拉多河水資源短缺日益嚴重。加州自然資源廳（California Natural Resources Agency）廳長克勞福特（Wade Crowfoot）呼籲加州居民「立即減少用水」，採取長期節約用水措施，如耐旱植物代替草坪，或改用節水器具。

科學家們發現，從蒙大拿州到墨西哥北部，整個美西正面臨1200年以來最乾旱時期。研究表明，地球暖化正加劇乾旱。

克勞福特說，氣候變遷使乾旱愈來愈危險，溫暖的冬天正減少內華達山脈積雪，春季和夏季高溫意味著更多的雪，被吸收到非常乾燥的土壤中或蒸發。」

加州州長紐森去年7月呼籲加州人自願將用水量減少15%，但大部分地區遠遠未達到目標。加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board）主席艾斯基維爾（Joaquin Esquivel）表示，截至去年12月，加州與前一年相比累積僅節水7.5%。

加州許多主要水庫水位，從歐羅維爾湖（Lake Oroville）到聖路易斯水庫（San Luis Reservoir），蓄水量遠低於平均值。為加州水庫供水的內華達山脈積雪，現在僅為過去平均的60%。

加州「拯救我們的水」節水運動與水務承包商，紛紛推出各種節水廣告，包括拍短片、動畫分享節水技巧，如安裝滴灌系統、使用智能灌溉控制器與淋浴五分鐘等。

南加州大都會水局(MWD)宣布將以1050萬元，用於擴大公眾節水宣導。好消息是，水局總經理哈格哈利爾（Adel Hagekhalil）日前對水局理事表示，南加州現在使用的水愈少，儲存的水可延長使用至夏季或秋季，甚至明年。

在2012年至2016年的上一次乾旱期間，加州實施強制性節水措施，要求地方機構實現節水目標。

在2020年開始此階段乾旱期間，州政府至今尚未強制限制節水。至目前為止，他們將重點放在加強對地方水務機構要求，制定更全面水資源短缺應急計畫。

南加州水資源來自北邊的沙加緬度-聖荷昆三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）和東邊的科羅拉多河，這兩地區目前都面臨嚴重乾旱。

科羅拉多河替懷俄明州至墨西哥約4000萬人和農田提供用水。自2000年來，這條河流一直被過度分配，水庫水位急劇下降。亞利桑那州和內華達州水資源削減已生效，代表加州機構的官員近期也加入這兩州協議，減少從河流中取水。在乾旱的冬季，河流水位下降更嚴重。

科羅拉多河最大的鮑爾湖（Lake Powell）蓄水量已降至25%。聯邦墾務局（Bureau of Reclamation）水資源管理人員指出，鮑爾湖很快將下降至3525呎的關鍵值以下。一旦水位下降至3490呎，水位將達「最低發電量」，即格陵峽谷水壩（Glen Canyon Dam）可發電的最低點。聯邦政府預測，2023年或2024年，有四分之一機會發生上述情況。

加州 南加 鮑爾

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