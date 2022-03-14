競選加州檢察長 舒伯特：加強執法、不縱放罪犯

沙加緬縣檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，將以無黨籍身分競選2022年加州檢察長。(舒伯特FB)

平等公義協會（OJE）聯合加州 反毒聯盟（CCAD）13日舉辦網上會議，呼籲民眾支持現任沙加緬縣檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，競選2022年加州檢察長。

以揭開神秘「金州殺手」（Golden State Killer）真面目聞名的舒伯特，有長達31年檢察官資歷，她2018年脫離共和黨，此次將以獨立參選人的身分，挑戰民主黨現任加州檢察長邦塔（Rob Bonta）。

舒伯特說，加州治安近年來已被嚴重破壞，無論舊金山 還是洛杉磯，各地犯罪猖獗，此次競選不是兩黨競爭，而是要盡快選出合適的檢察長，結束加州執法系統混亂局面。舒伯特的競選綱領是反對暴力犯罪和財產犯罪，她表示如果當選，將加強執法，致力保護民眾生命財產安全。

舒伯特競選加州總檢察長，稱將結束執法混亂局面。（會議截屏）

舒伯特提到，舊金山檢察長在三個月之內釋放了90%的家暴嫌犯，洛杉磯檢察長不起訴有著充分證據的暴力犯罪行為，正因為現任檢察長執法力度不強，導致加州司法系統混亂，如果她當選，絕不會讓這樣的事繼續發生。

平等公義協會主席、加州反毒聯盟總監李少敏（Frank Lee）呼籲民眾，支持舒伯特參與競選。他表示，現任檢察長邦塔放縱罪犯分子，公開去犯罪化，不控告犯罪行為，甚至支持開放毒品 接種站，如果舒伯特當選，一定極力阻止這樣的局面發生。「儘管我們一直努力阻擋惡法，但現任檢察長不執法的消極態度，會讓所有努力白費，對華人社區影響非常大。」李少敏說，「這是一次極其決定性的選舉，這次選舉將決定我們是否還能繼續在加州居住，或者將別無選擇地離開。」

主辦方在郵件中指出，加州檢察長的職位非常重要，可以決定起訴什麼案件，或不起訴什麼。比如舊金山市長一再宣布，將不顧法律規定開設非法毒品注射點，洛杉磯也面臨同樣的情況，實際上就是允許所有毒品合法化。其背後原因就是因為目前檢察長邦塔不會起訴，他們公開對抗聯邦、加州法律。同時，加州檢察長有權解釋立法的具體內容，如果落在極端分子手裡，就會故意混淆誤導法律。 「競選不再是黨派之爭，不是政治之爭，而是要盡快解決加州的極端混亂，唯一辦法就是選出合適的檢察長。華裔要積極投票選舉，讓社會回到正軌。」

平等公義協會舉辦網上會議，呼籲民眾支持舒伯特競選加州總檢察長職位。（會議截屏）

李少敏說，如果邦塔繼續擔任加州檢察長，局面將更加惡化，如果舒伯特競選成功，她將阻止加州毒品合法化。舒伯特曾多次公開反對娛樂性大麻合法化和迷幻藥合法化，並在2020年參加旨在廢除47號提案的20號提案指導委員會，承諾會強打罪惡及公正地撰寫選票上之提案。

舒伯特目前得到幾乎加州所有地檢官及警隊高層的背書，此次會議中，加州反毒警隊灣區主席 Faye Maloney，前白宮首席醫療長 Dr. Roneet Lev，加州緝毒人員協會主席Glenn Walsh，MomStrong灣區總監Christy Brown，聖他克拉拉縣(Santa Clara)美國華人商會會長Dennis Wan等公開發言支持舒伯特參與競選。