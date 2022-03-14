我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

競選加州檢察長 舒伯特：加強執法、不縱放罪犯

記者邵敏／洛杉磯報導
沙加緬縣檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，將以無黨籍身分競選2022年加州檢察長。(舒伯特FB)
沙加緬縣檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，將以無黨籍身分競選2022年加州檢察長。(舒伯特FB)

平等公義協會（OJE）聯合加州反毒聯盟（CCAD）13日舉辦網上會議，呼籲民眾支持現任沙加緬縣檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，競選2022年加州檢察長。

以揭開神秘「金州殺手」（Golden State Killer）真面目聞名的舒伯特，有長達31年檢察官資歷，她2018年脫離共和黨，此次將以獨立參選人的身分，挑戰民主黨現任加州檢察長邦塔（Rob Bonta）。

舒伯特說，加州治安近年來已被嚴重破壞，無論舊金山還是洛杉磯，各地犯罪猖獗，此次競選不是兩黨競爭，而是要盡快選出合適的檢察長，結束加州執法系統混亂局面。舒伯特的競選綱領是反對暴力犯罪和財產犯罪，她表示如果當選，將加強執法，致力保護民眾生命財產安全。

舒伯特競選加州總檢察長，稱將結束執法混亂局面。（會議截屏）
舒伯特競選加州總檢察長，稱將結束執法混亂局面。（會議截屏）

舒伯特提到，舊金山檢察長在三個月之內釋放了90%的家暴嫌犯，洛杉磯檢察長不起訴有著充分證據的暴力犯罪行為，正因為現任檢察長執法力度不強，導致加州司法系統混亂，如果她當選，絕不會讓這樣的事繼續發生。

平等公義協會主席、加州反毒聯盟總監李少敏（Frank Lee）呼籲民眾，支持舒伯特參與競選。他表示，現任檢察長邦塔放縱罪犯分子，公開去犯罪化，不控告犯罪行為，甚至支持開放毒品接種站，如果舒伯特當選，一定極力阻止這樣的局面發生。「儘管我們一直努力阻擋惡法，但現任檢察長不執法的消極態度，會讓所有努力白費，對華人社區影響非常大。」李少敏說，「這是一次極其決定性的選舉，這次選舉將決定我們是否還能繼續在加州居住，或者將別無選擇地離開。」

主辦方在郵件中指出，加州檢察長的職位非常重要，可以決定起訴什麼案件，或不起訴什麼。比如舊金山市長一再宣布，將不顧法律規定開設非法毒品注射點，洛杉磯也面臨同樣的情況，實際上就是允許所有毒品合法化。其背後原因就是因為目前檢察長邦塔不會起訴，他們公開對抗聯邦、加州法律。同時，加州檢察長有權解釋立法的具體內容，如果落在極端分子手裡，就會故意混淆誤導法律。 「競選不再是黨派之爭，不是政治之爭，而是要盡快解決加州的極端混亂，唯一辦法就是選出合適的檢察長。華裔要積極投票選舉，讓社會回到正軌。」

平等公義協會舉辦網上會議，呼籲民眾支持舒伯特競選加州總檢察長職位。（會議截屏）
平等公義協會舉辦網上會議，呼籲民眾支持舒伯特競選加州總檢察長職位。（會議截屏）

李少敏說，如果邦塔繼續擔任加州檢察長，局面將更加惡化，如果舒伯特競選成功，她將阻止加州毒品合法化。舒伯特曾多次公開反對娛樂性大麻合法化和迷幻藥合法化，並在2020年參加旨在廢除47號提案的20號提案指導委員會，承諾會強打罪惡及公正地撰寫選票上之提案。

舒伯特目前得到幾乎加州所有地檢官及警隊高層的背書，此次會議中，加州反毒警隊灣區主席 Faye Maloney，前白宮首席醫療長 Dr. Roneet Lev，加州緝毒人員協會主席Glenn Walsh，MomStrong灣區總監Christy Brown，聖他克拉拉縣(Santa Clara)美國華人商會會長Dennis Wan等公開發言支持舒伯特參與競選。

加州 毒品 舊金山

上一則

紐森連任之路 躺著選都會贏？

下一則

歹徒變造來電號碼 洛市女Zelle支付被騙近2萬

延伸閱讀

加州汽油貴不是真貴 當地平均薪資鶴立雞群

加州汽油貴不是真貴 當地平均薪資鶴立雞群
馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族

馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族
加州學校口罩令取消 老師比學生、家長緊張

加州學校口罩令取消 老師比學生、家長緊張
柏加大凍結招生 加州擬立法解套

柏加大凍結招生 加州擬立法解套
多支付1.19元稅費 加州油價全美居冠

多支付1.19元稅費 加州油價全美居冠
890號法案被否決 共和黨州參議員批「荒謬且不負責」

890號法案被否決 共和黨州參議員批「荒謬且不負責」

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世