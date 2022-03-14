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紐森連任之路 躺著選都會贏？

洛城新語

今年底大選候選人於3月11日初選登記截止，不出所料，現任加州州長紐森，民主黨內沒有夠份量的人挑戰，而共和黨內，只有一位來自北加州鄉間的州參議員Brian Dahle與紐森抗衡，但絕大多數人沒有聽過他的名字。不客氣的預測，共和黨蜀中無大將，連能夠資格當廖化的先鋒都沒有，2022年紐森連任州長幾乎已成定局，躺著選都會贏。這難道是加州選民宿命？或共和黨被極端右派拖垮後的結果？

紐森穩操勝券除了挾著現任者行政資源與媒體曝光優勢，最大的原因是紐森目前競選經費專戶裡，已有2500萬資金，挑戰者若不能籌到類似金額，在加州這全美第一大選區幾乎不可能獲勝。美國選舉政治的不變鐵律之一是：「金錢雖不是萬能，但沒有錢卻是萬萬不能」。

其次，六個月前舉行的罷免州長選舉，一開始紐森真的被嚇到，四處努力宣講和籌款，但共和黨沒有掌握住致勝方程式，在防疫政見失當、川普效應發酵下，被紐森以壓倒性票數擊敗。以致當時兩位最強的共和黨候選人，非洲裔政治評論員艾德( Larry Elder)、前聖地牙哥市長福康納(Kevin Faulconer)此次都高掛免戰牌，表態退出2022年大選。共和黨失去具有全州性知名度的選將，而Brian Dahle沒有票房，更難吸引足夠捐款。

共和黨如今的處境乃冰凍三尺非一日之寒。遠因是加州選民結構逐年改變，兩黨黨員人數從旗鼓相當變成二比一。而共和黨自阿諾史瓦辛格卸任州長後，共和黨再也沒有出現具號召力的政治領袖。

近因則是共和黨極右派勢力興起，嚇跑中間選民，尤其在已成為深藍的加州，共和黨在區域性選舉還有機會，但在全州選舉中，極右派等於票房毒藥。進一步看，川普效應最近幾年仍有關鍵作用，共和黨候選人在任何大型選舉中，都面臨兩難局面。如果向川普效忠輸誠，固然會吸引保守勢力凝聚，但在加州可能有更多選民會敬而遠之。但如果選擇與川普劃清界線，除了民主黨人本來就不支持，川粉們更可能會和他過不去，也就說是，加州的川普支持者，不一定能讓共和黨候選人當選，卻絕對有能力讓他選起來事倍功半。

然而民主黨人不要得忘形，紐森這次連任的問題雖不大，但加州的政治風向正在慢慢轉變，人們對治安敗壞、遊民問題惡化、通貨膨脹物價高漲、州府濫發福利不斷加稅、民主黨貪官污吏或失職失能者充斥，越來越不滿，累積到一定程度後就會豬羊變色。

其次，民主黨人不要誤判情勢，那就是討厭川普的選民，不見得一定會支持民主黨。一旦川普效應消退，而共和黨又出現溫和派的有力領導人，那些「討厭民主黨」的選民就會轉向。

總之，兩黨極端派勢力如果長期掌權，然後相互刺激形成社會對立，使政治情勢極端化，使兩黨中間溫和派選民被擠壓，失去選擇空間和發言權，並非民主社會之福。

共和黨 加州 紐森

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