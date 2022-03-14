無頂級對手、銀彈足 紐森連任路看好

競選連任的加州州長紐森，在沒有重量級候選人加入下，選舉情勢看好。（美聯社）

順利擺脫罷免選舉後，競選連任的民主黨籍加州 州長紐森 （Gavin Newsom）選情看好，沒有頂級競爭對手出現擋住他的路，他的競選資金充裕。至2021年底，他在主要競選經費帳戶中已有高達2500萬元經費。

然而，紐森仍面臨不少風險，包括通膨飆漲、油價創下歷史新高、無家可歸者危機持續蔓延、犯罪率攀升等。

所有參與去年罷免紐森選舉的候選人中，最知名的共和黨 人都決定不再競選，包括保守派電視台脫口秀主持人艾德（Larry Elder）和前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer），福克納在11日競選截止日期前一天宣布此消息。艾德早在1月就宣布不會再參選。

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紐森在去年罷免選舉中表現強勁，使對手卻步。在新冠肺炎疫情最嚴重時期出現政治危機後，他以壓倒性優勢擊敗對手。取而代之的是，一群鮮為人知的競爭對手，試圖在6月7日初選中挑戰他。

福克納說，他本希望今年參選，因加州走錯了路，但去年罷免結束後出現揮之不去的陰影，使他想重新發動的競選節奏變得極其困難。去年福克納以8%得票率，遠遠落後艾勒。

克萊蒙麥肯納學院（McKenna College）政治學家皮特尼（Jack Pitney）建議紐森不要自滿，因善變的選民可能會隨時給他點顏色，「即使11月挑戰者不是很有說服力或實力不強，許多選民也不見得會投給紐森」，他說。

另一名不太可能面對真正競爭對手的是，民主黨籍前加州州務卿帕迪拉（Alex Padilla），他在2020年被紐森任命為加州聯邦參議員，遞補副總統賀錦麗（Kamala Harris）留下的空缺。另一名為競選籌集資金的共和黨人為梅瑟（Mark Meuser），他在2018年州務卿競選中被帕迪拉擊敗。

民主黨籍候選人在自由主義傾向的加州擁有絕對優勢。該黨擁有加州所有職位，在立法機關和國會代表團占主導地位。該黨與共和黨登記選民比為二比一。

多年來，共和黨在加州影響力一直衰落，全州共和黨選民註冊率下滑至24%以下，民主黨為46.7%。其餘大多是傾向於民主黨的獨立人士。過去兩場聯邦參議員競選中，候選人多為民主黨籍，此前也並沒有共和黨籍候選人，在11月初選中得到第二名，得以進軍最後大選。

共和黨顧問羅薩萊斯（Tim Rosales）預測，在知名共和黨籍候選人缺席的情況下，通貨膨脹、能源短缺和俄羅斯入侵烏克蘭等議題，將影響選民，今年選民最關切的不是選票上候選人的名字，而是上述這些重大議題的解方。