加州擬全年實施夏令時間 卻遭州政府搞砸

加州目前尚無法全年改用日光節約。（KTLA）

為什麼加州 無法全年實施夏令日光節約時間？加州居民13日凌晨，再次將時鐘撥快一小時進入夏令時間。目前並無跡象顯示，今年11月加州人不必再次將時鐘撥慢一小時，回到標準時間。

KTLA電視台報導，2018年加州選民以60%壓倒性優勢，通過第7號提案，表明準備好取消季節性時間變化。然而，這項政策被加州政府的運作搞砸了。該提案只允許州立法機構，「承諾」全年實施夏令時間或標準時間表。這與「強迫」他們這樣做不同，至目前為止，州議會尚未針對細節進行研究。

要做出這樣的改變，首先，提案需以三分之二票數在立法機構中獲得通過。立法者需就夏令時間或標準時間達成一致，之後再通過一項提案，永久遵守夏令時間。

若他們這樣做，仍可能需得到聯邦政府批准。目前美國法律不允許各州全年實施夏令時間，只允許全年改用標準時間。若加州決定朝這個方向發展，國會將不得不改變加州的政策。

加州議員試圖通過一些措施，至少把該議題推向聯邦層級。韓裔 加州眾議員崔錫浩（Steven Choi）上月才進行相關提案。

加州並非唯一一個無法改變時間的州。根據全國州議會數據，自2015年以來，幾乎每個州都提出至少350項有關夏令時間的法案或提案，幾乎無法通過。

在全國層級上，目前國會提出三項關於夏令時間的法案。

H.R. 5826法案，允許各州選擇遵守全年夏令時間。

H.R. 5906「日光法案」（DAYLIGHT Act），允許各州全年遵守夏令時間。

2021年「陽光保護法」（Sunshine Protection Act of 2021）第623條，可使夏令時間成為新的永久標準時間。

目前夏威夷州 和亞利桑那州，都是全年採用標準時間。