我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

加州擬全年實施夏令時間 卻遭州政府搞砸

編譯組／綜合報導
加州目前尚無法全年改用日光節約。（KTLA）
加州目前尚無法全年改用日光節約。（KTLA）

為什麼加州無法全年實施夏令日光節約時間？加州居民13日凌晨，再次將時鐘撥快一小時進入夏令時間。目前並無跡象顯示，今年11月加州人不必再次將時鐘撥慢一小時，回到標準時間。

KTLA電視台報導，2018年加州選民以60%壓倒性優勢，通過第7號提案，表明準備好取消季節性時間變化。然而，這項政策被加州政府的運作搞砸了。該提案只允許州立法機構，「承諾」全年實施夏令時間或標準時間表。這與「強迫」他們這樣做不同，至目前為止，州議會尚未針對細節進行研究。

要做出這樣的改變，首先，提案需以三分之二票數在立法機構中獲得通過。立法者需就夏令時間或標準時間達成一致，之後再通過一項提案，永久遵守夏令時間。

若他們這樣做，仍可能需得到聯邦政府批准。目前美國法律不允許各州全年實施夏令時間，只允許全年改用標準時間。若加州決定朝這個方向發展，國會將不得不改變加州的政策。

加州議員試圖通過一些措施，至少把該議題推向聯邦層級。韓裔加州眾議員崔錫浩（Steven Choi）上月才進行相關提案。

加州並非唯一一個無法改變時間的州。根據全國州議會數據，自2015年以來，幾乎每個州都提出至少350項有關夏令時間的法案或提案，幾乎無法通過。

在全國層級上，目前國會提出三項關於夏令時間的法案。

H.R. 5826法案，允許各州選擇遵守全年夏令時間。

H.R. 5906「日光法案」（DAYLIGHT Act），允許各州全年遵守夏令時間。

2021年「陽光保護法」（Sunshine Protection Act of 2021）第623條，可使夏令時間成為新的永久標準時間。

目前夏威夷州和亞利桑那州，都是全年採用標準時間。

加州 夏威夷州 韓裔

上一則

加州連續3年乾旱 去年僅節水7.5% 官員籲立即節水

下一則

紐森連任之路 躺著選都會贏？

延伸閱讀

加州汽油貴不是真貴 當地平均薪資鶴立雞群

加州汽油貴不是真貴 當地平均薪資鶴立雞群
馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族

馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族
加州學校口罩令取消 老師比學生、家長緊張

加州學校口罩令取消 老師比學生、家長緊張
柏加大凍結招生 加州擬立法解套

柏加大凍結招生 加州擬立法解套
多支付1.19元稅費 加州油價全美居冠

多支付1.19元稅費 加州油價全美居冠
油價上漲 Uber將加收燃油附加費

油價上漲 Uber將加收燃油附加費

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世