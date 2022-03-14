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徐永泰：俄烏戰事 不會影響股市太久

記者李雪／洛杉磯報導
牛津大學經濟史博士徐永泰主講。（視頻截圖）
牛津大學經濟史博士徐永泰主講。（視頻截圖）

美西華人學會13日舉辦線上講座，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰主講「俄烏戰事 全球風暴~斯拉夫族群歷史恩怨」，分析俄烏戰事的前因後果。他指出，這場戰爭肇因於俄烏當局雙方的「兩個誤判」。

美西華人學會13日舉辦線上講座。（視頻截圖）
美西華人學會13日舉辦線上講座。（視頻截圖）

他表示，用經濟角度分析這場戰爭會持續多久，前一次克里米亞戰爭，影響股票市場周期為一個月，但烏克蘭面積更大，可能要久一點，但也不會太久。

徐永泰從古俄羅斯的歷史講起，包括其周邊帝國環境，至蘇聯解體後的情況。俄羅斯在地緣上，在波羅的海被北歐國家封住，亞洲被日本封住，真正的出口只有黑海。而俄國和烏克蘭在歷史和文化上也十分接近。而這次戰爭關係最近的，就是2014年烏克蘭的政治大轉彎。烏克蘭為何要親歐，因為地緣上北約往東擴張，俄羅斯主導的集安組織(CSTO)也在西進，包括2014年擴及到巴斯地區、克里米亞以及如今的烏東地區，而在兩個集團的擴張下，烏克蘭就夾在中間。

他分析，促成戰爭的是兩個錯誤判斷。俄國底線是不要烏克蘭加入北約，不能讓烏國脫離自己，但卻誤判戰爭會持續這麼久。而烏克蘭的底線是恢復東部地區，但卻沒有想到俄羅斯真的襲擊。烏克蘭目前內部的問題，包括經濟形勢惡化、通膨極高，需要依賴西方援助，嚴重貧富不均。烏克蘭是歐洲收入最低的國家，且有寡頭控制83%的經濟。

誰會是下一個烏克蘭，他認為，東歐的波蘭、匈牙利、捷克、奧地利，都曾有被侵略的歷史和現今的憂慮。此外，戰爭造成的死亡、難民都會是很大問題，如今有260萬逃往波蘭的難民，而當初煽風點火的英國只肯接受500人，將負擔都給了波蘭。俄羅斯判斷以為會是閃電戰，但到了城裡也無法打巷戰，這種戰爭打下去很難。不過升級為核戰爭的可能性不大。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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