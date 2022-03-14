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人與事╱西柯汶那市華協新任會長李惠瓊 愛唱歌

記者啟鉻／西柯汶那市報導
西柯汶那市新任華協會長李惠瓊。（記者啟鉻／攝影）
西柯汶那市新任華協會長李惠瓊。（記者啟鉻／攝影）

西柯汶那市華人協會新任會長李惠瓊，上任伊始，就聯合市府以及其他族裔社區組織，舉辦了該市首屆春季園遊會。她是一位企業家，也是一位女中音歌唱家，樂於社區慈善公益，不僅在社區很活躍，多年來也積極推動中美文化藝術交流。

李惠瓊畢業於廣州星海音樂學院聲樂系，於上世紀80年代初自費留學美國。移民美國後，一直努力打拼，創辦了美國百傲藥業，在社區華人社團擔任主要負責人，也是洛杉磯華藝合唱團團長。她已經在西柯汶那市居住20多年，見證城市的成長和繁榮。

李惠瓊也是一位女中音歌唱家。（受訪者提供）
李惠瓊也是一位女中音歌唱家。（受訪者提供）

她一直推動中美文化藝術交流，曾在洛杉磯舉辦首場中國音樂家音樂會，並組建華人合唱團，1997年慶祝香港回歸大型音樂晚會，還曾舉辦抗震救災慈善籌款會，及紀念抗日戰爭勝利60周年大型紀念音樂會等一系列藝術活動。李惠瓊還熱心公益，在疫情期間捐贈防疫用品，並參與其他慈善團體活動。

李惠瓊表示，作為華協新一屆會長，目前有理事30餘人，成員數百人，2022年華協將舉辦與華人傳統節慶有關活動，也會創造更多機會提供社區居民娛樂休閒。支持市府打造文化教育藝術城市的目標，華協也努力做出貢獻。

華人 洛杉磯 疫情

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