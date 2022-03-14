洛縣警員8成訓練不足 用槍、逮捕、駕訓都未完成

洛縣警局八成人員訓練不足，甚至包括槍械使用、逮捕程序等必要課程。（洛杉磯縣警察局）

加州 執法人員訓練委員會（Commission on Peace Officer Standards and Training）的2021年監察報告指出，洛杉磯縣警察局(LASD)超過八成的警員、警佐、調度員訓練不足，其中甚至包括槍械使用、逮捕程序、駕駛技巧等必要課程。

加州超過600個警政機關同意配合委員會制定的標準訓練課程，以換取加州給與的訓練經費。委員會訓練課單包括，最少每兩年至少24小時基礎訓練，項目包括槍枝使用時機、安全要求與瞄準練習，另外還有在逮捕過程中的必要策略，例如如何降低疑犯敵意。

2021年監察報告涵蓋範圍是2019年至2020年執法人員訓練狀況。報告指出，洛縣 警局7729名執法人員中，2462人未完成槍枝訓練，2350人未完成駕駛訓練，1650人未完成逮捕訓練，而且許多人是好幾項都未完成。另外，縣警局483位調度員中，過半未完成部分或全部訓練。

洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）回覆洛杉磯時報提問時強調，經費不足是最大的問題，「該問洛縣委員會為何要砍預算」，導致警局無力支付每人八小時訓練所需的700萬元經費。

維拉紐瓦還強調，在他上任前，完成訓練的比例更低，只有22%，他上任後已經提高到37%。他還聲稱，很多員警只是缺了幾個小時的課，但一樣被委員會列入未完成訓練。

不過，負責督察業務的州府官員說法也含糊不清。某些官員說，洛縣警局可能因為新冠疫情 才會訓練不足，「畢竟線上授課總不可能教射擊與開車吧？」另外一人則說人力短缺才是重點，一個警員去受訓一天，就要其他人來補班，人手調度當然吃緊。不過2017年至2018年的監查報告顯示，就算疫情尚未發生，完成訓練的比例一樣偏低。