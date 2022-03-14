健保疑難雜症1／看病貴又難 為何有些醫師不願收保險？

美國醫療費用是天價，尤其是加護病房。但其實那個價格，只是一個表面價格，保險公司並不會照單全付，圖為在加州蘋果谷的醫療中心的加護病房。（路透）

不管有無發生新冠疫情，坊間經常會看到有患者拿著保險 卡，去看網絡內的醫師，但有時卻被收取高額看診費。為什麼有些醫師的員工喜歡當場收取高額看診費，而不願向保險公司申請支付？業者表示，保險公司有強大的議價能力，和醫師之間有合約價格，且價格較低。而醫師面對患者時，屬於強勢一方，其員工可以要求患者自付高於保險公司賠付的價格。

醫病不平等 新移民成弱勢

一位保險業者表示，保險公司狠殺價的舉動，雖然降低了醫療費用，但也導致不少醫師想要繞過保險公司，利用新移民不懂保險規則，且處於弱勢的一方，直接向患者伸手索要高額看診費。

另外，向保險公司申請支付，有不少行政程序，且不是立刻就能拿到錢。而直接向患者索要，會免去不少麻煩。這也是為何有些醫師不願走保險的原因。但對於患者，讓保險公司去跟醫師談價格，肯定會比自己面對醫師辦公室的員工更有利，所以建議民眾接受醫療服務時，都應該堅持讓醫師和醫院首先向保險公司申請支付，而不是患者當場交錢。

也就是患者應該讓保險公司去和醫師議價，不是自己和醫師議價。

業者表示，有些民眾看到醫院的服務價格動輒幾千上萬元，覺得美國醫療費用是天價。但其實那個價格，只是一個表面價格，保險公司並不會照單全付。通常，保險公司會和簽約醫師有一個合約價格（contract price），數額遠低於醫療方帳單上宣稱的價格。通常醫師的要價和保險公司最終賠付價都有天壤之別，有的可以相差數十倍。最終費用會出現在寄給患者的「福利 解釋信」（explanation of benefit）中，那才是真正的醫療成本和費用。

聖蓋博的張先生表示，有一次去急診，先自付50元門診費（co-payment），治療結束後惴惴不安，因為美國急診費用高昂人盡皆知，擔心荷包到底要失多少血。後來收到保險公司寄來的福利解釋信，急診室確實是「獅子大開口」，醫師、急診室和護士、藥房等向保險公司索賠金額總共高達6000多元，但保險公司大筆一揮，只支付約1000元，讓張先生自付約70元。加上門診費共自付120元左右。

保險公司 也可向藥局議價

雖然相比亞洲國家還是昂貴，但張先生表示，也足以可見保險公司強大的議價能力。如果自己自費支付，醫院就算打折，也可能要好幾百元。

阿罕布拉市的王小姐也表示，保險公司不但對診所有議價能力，對藥房也一樣。有一次看完醫師，去好市多 （Costco）的藥房取藥。當場自付約十元，後來收到福利解釋信，好市多藥房竟然向保險公司要求支付200多元，但保險公司最終只付了約20元，王小姐除了那十元，沒有額外費用。