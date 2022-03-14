我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

健保疑難雜症1／看病貴又難 為何有些醫師不願收保險？

本報記者／洛杉磯報導
美國醫療費用是天價，尤其是加護病房。但其實那個價格，只是一個表面價格，保險公司並不會照單全付，圖為在加州蘋果谷的醫療中心的加護病房。（路透）
美國醫療費用是天價，尤其是加護病房。但其實那個價格，只是一個表面價格，保險公司並不會照單全付，圖為在加州蘋果谷的醫療中心的加護病房。（路透）

不管有無發生新冠疫情，坊間經常會看到有患者拿著保險卡，去看網絡內的醫師，但有時卻被收取高額看診費。為什麼有些醫師的員工喜歡當場收取高額看診費，而不願向保險公司申請支付？業者表示，保險公司有強大的議價能力，和醫師之間有合約價格，且價格較低。而醫師面對患者時，屬於強勢一方，其員工可以要求患者自付高於保險公司賠付的價格。

醫病不平等 新移民成弱勢

一位保險業者表示，保險公司狠殺價的舉動，雖然降低了醫療費用，但也導致不少醫師想要繞過保險公司，利用新移民不懂保險規則，且處於弱勢的一方，直接向患者伸手索要高額看診費。

另外，向保險公司申請支付，有不少行政程序，且不是立刻就能拿到錢。而直接向患者索要，會免去不少麻煩。這也是為何有些醫師不願走保險的原因。但對於患者，讓保險公司去跟醫師談價格，肯定會比自己面對醫師辦公室的員工更有利，所以建議民眾接受醫療服務時，都應該堅持讓醫師和醫院首先向保險公司申請支付，而不是患者當場交錢。

也就是患者應該讓保險公司去和醫師議價，不是自己和醫師議價。

業者表示，有些民眾看到醫院的服務價格動輒幾千上萬元，覺得美國醫療費用是天價。但其實那個價格，只是一個表面價格，保險公司並不會照單全付。通常，保險公司會和簽約醫師有一個合約價格（contract price），數額遠低於醫療方帳單上宣稱的價格。通常醫師的要價和保險公司最終賠付價都有天壤之別，有的可以相差數十倍。最終費用會出現在寄給患者的「福利解釋信」（explanation of benefit）中，那才是真正的醫療成本和費用。

聖蓋博的張先生表示，有一次去急診，先自付50元門診費（co-payment），治療結束後惴惴不安，因為美國急診費用高昂人盡皆知，擔心荷包到底要失多少血。後來收到保險公司寄來的福利解釋信，急診室確實是「獅子大開口」，醫師、急診室和護士、藥房等向保險公司索賠金額總共高達6000多元，但保險公司大筆一揮，只支付約1000元，讓張先生自付約70元。加上門診費共自付120元左右。

保險公司 也可向藥局議價

雖然相比亞洲國家還是昂貴，但張先生表示，也足以可見保險公司強大的議價能力。如果自己自費支付，醫院就算打折，也可能要好幾百元。

阿罕布拉市的王小姐也表示，保險公司不但對診所有議價能力，對藥房也一樣。有一次看完醫師，去好市多（Costco）的藥房取藥。當場自付約十元，後來收到福利解釋信，好市多藥房竟然向保險公司要求支付200多元，但保險公司最終只付了約20元，王小姐除了那十元，沒有額外費用。

保險公司不但對診所有議價能力，對藥房也一樣，民眾向藥房取藥時要懂得保護自己權益。...
保險公司不但對診所有議價能力，對藥房也一樣，民眾向藥房取藥時要懂得保護自己權益。（本報記者／攝影）

保險 福利 好市多

上一則

洛縣警員8成訓練不足 用槍、逮捕、駕訓都未完成

下一則

加州連續3年乾旱 去年僅節水7.5% 官員籲立即節水

延伸閱讀

油價飆、伊州車險公司保費漲4.8-12% 開車族荷包縮水

油價飆、伊州車險公司保費漲4.8-12% 開車族荷包縮水
福全健保聖蓋博服務中心 免費課程茶點供應

福全健保聖蓋博服務中心 免費課程茶點供應
紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保

紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保
台健保擬廢停保制度 僑胞有話要說

台健保擬廢停保制度 僑胞有話要說
台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此
健保擬廢海歸台人停復保 每年影響16萬人

健保擬廢海歸台人停復保 每年影響16萬人

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世