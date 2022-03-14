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健保疑難雜症2／網內醫師超收看診費 保險業者：申訴別怕麻煩

本報記者／洛杉磯報導
醫護在患者與病魔鬥爭，患者醫療費用，健康保險有自付額，但並非保險公司完全不管。(Getty Images)
醫護在患者與病魔鬥爭，患者醫療費用，健康保險有自付額，但並非保險公司完全不管。(Getty Images)

絕大多數醫療保險都有自付額（deductible），不少病患以為自付額以內的醫療費用，保險公司完全不負責。其實，看急診、緊急照護以及年度體檢、疫苗等，即使自付額未滿，保險公司也會賠付，且賠付比例很高，不會完全要求患者全部自費。

但有些醫師利用患者對自付額的誤解，刻意違反和保險公司的合約，收取患者高額看診費，很多華人病患卻出於「多一事不如少一事」的心態，敢怒而不敢言，不願向主管部門投訴。業者建議，如果遇到保險公司合約網內的醫師拒收保險，或強行收取高額看診費的狀況，民眾要向保險公司投訴，也可以向醫師所在的專業理事會（board）投訴。

保險業者表示，絕大多數醫保都有自付額，即患者一年之內的醫療費用沒有達到某個金額之前，需要自己支付費用。但業者表示，這並不意味著保險公司完全不管不問。其實，很多保險都有免費的年度體檢、疫苗注射等福利，不包括在自付額中。另外，還有的保險無論自付額多少，對於患者去急診室、緊急照護（urgent care）等緊急狀況產生的費用，也有大比例的賠付。還有的保險則有一年三次的免費看診，患者除了支付幾十元門診費，無需支付其他費用。

即使保險公司不報銷，也會將患者自費部分累積到自付額中，累積到一定額度，保險就開始賠付。所以，無論是否報銷，患者只要產生醫療服務，都應該報告保險公司。

但現在，有些醫師卻利用患者對自付額概念的誤解，強迫患者支付高額看診費。一位不具名的保險業者表示，現在越來越多客戶向他投訴健康保險合約網內（in-network）的醫師看診，竟然要求患者除了承擔共付額（co-payment），還要求支付數百元看診費用，否則就不給患者看病。一些醫術較高或比較受歡迎的醫師，雖然和保險公司簽了約，但竟然公開宣稱不收保險，只收現金。很多患者拿著保險卡卻被迫支付高額看診費用。但因為初來乍到，語言不通，甚至害怕被醫師報復，不敢投訴。

保險業者表示，不少客戶向他們抱怨此類問題，但當他們詢問醫師具體姓名，業者可以替患者向保險公司或相關部門投訴，患者卻話到嘴邊不敢說。這也助長了醫師氣焰，不少醫師公開違反保險合約而毫不懼怕後果。

保險業者表示，按照業界規定，保險合約網內的醫師，看診時只能收取門診費；看診結束後，向病患的保險公司申請醫療費用。保險公司按照福利政策向醫師付費，然後通知患者支付自付額，這才是正常程序，網內醫師不能當場向患者額外收錢。如果遇到網內醫師強行收取高額看診費，患者應該向保險公司或所在的專業理事會投訴。

醫療保險 醫療費 疫苗

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