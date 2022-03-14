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健保疑難雜症3／就醫當場付費要注意 避免花冤枉錢

本報記者／洛杉磯報導
就醫時要找健保網絡內的醫師，才不致產生額外看診費問題。（本報記者／攝影）
就醫時要找健保網絡內的醫師，才不致產生額外看診費問題。（本報記者／攝影）

醫療健康保險是很多新移民非常關心的問題，為了健康保障，不少新移民都買了健保。但不管有無新冠疫情，坊間一再傳出有不少診所，利用新移民對健保政策並不十分清楚的現狀，故意混淆共付額（co-payment）、自付額（deductible）和分擔額（co-insurance）等概念，令患者當場支付高額看診費。

保險業者表示，去看醫師或者緊急照護（urgent care）之前，一定要先找保險公司網絡內的醫師和診所，就診時僅需支付門診費，其他費用讓診所去聯繫保險公司，一定要讓診所走規定的程序，不要當場付錢，不要被無良醫師和診所欺騙。

阿罕布拉市陳先生不慎撞破頭流血，到巴沙迪那市一家緊急照護中心做縫合包紮。這家診所是他的保險公司網絡內的診所，按照保險政策，他先繳20元門診費。但就診結束後，診所表示，你的保險政策顯示，自付額2000元，2000元以內保險公司都不會管你，所以今天的費用380元現在就付了吧！

陳先生因此支付了380元，但事後一位朋友告訴他，保險公司網絡內的診所只該收取門診費，剩下的費用是診所和保險公司之間的事，不應該當場收那麼多錢。陳先生立刻返回該緊急照護中心，要求退還380元，只同意支付20元門診費。診所自知理虧，立刻退還了他的錢。

幾天後，保險公司給陳先生來信，表示已給診所支付200多元費用，除了那20元門診費，陳先生無需額外支付任何費用。陳先生表示，20元和380元差距極大，差點就被這家緊急照護中心騙到。

類似診所讓患者當場繳高額看診費，在聖蓋博谷並不罕見。甚至一些和保險公司有合約的醫師，為了多賺錢，看診結束後不把帳單寄給保險公司，而是直接向患者索要數百元看診費。羅蘭岡的王小姐表示，日前找到一家保險公司網絡內的皮膚科醫師看診，看診前，前台已經確認過她的保險，繳納20元門診費。

但幾天後，她卻收到該診所寄來約400元的帳單，要求她支付。她查看保險公司帳號，發現這個醫師並沒有向保險公司提交賠付申請，而是直接向她要錢。該診所的理由也是她的保險有2500元自付額，所以直接向她要錢。但她堅持要求醫師必須先向保險公司提交申請，否則就會向保險公司投訴。這名醫師只好走保險程序，最終王小姐只額外支付了幾十元。

保險業者張國興表示，使用保險的原則是，首先一定要找保險公司網絡內的醫師和診所，其次就診時，患者只需支付門診費（co-payment），剩下的費用，則是診所去向保險公司申請要錢。保險公司根據該患者具體的保險計畫，支付公司應該支付的部分，剩餘部分才由患者支付。只有經過保險公司賠付過程之後，患者支付的那部分才叫做「自付額」，不是診所讓你付多少，病人就得付多少。

保險 移民 健保

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