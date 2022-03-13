西柯汶那迎春園遊會 多元族裔同樂

華協新任會長李惠瓊（中）與主要成員合影。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）12日舉辦首屆春季園遊會，為期兩天。活動由西柯汶那市華人 協會與市府聯合舉辦。在為期兩天活動中，參與者可以在園遊會上享受吃、喝、玩、樂，在疫情 中與家人充分放鬆，品嚐美食 欣賞音樂會，也體現了社區多元族裔和諧。

華裔市議員吳桐淮（Tony Wu）在入口處與參與者們熱情打招呼，民眾也高興回應。吳桐淮說，春季園遊會是一個多族裔民眾參與活動，從美食攤位、音樂表演以及美酒品嚐，都體現多族裔參與。預計兩天園遊會有大批人參與，除了西柯汶那市居民，也有很多人來自周邊臨近城市。疫情中人們感到壓抑，參加園遊會可以充分放鬆。

華裔市議員吳桐淮。（記者啟鉻／攝影）

中餐燒烤攤位。（記者啟鉻／攝影）

春季園遊會在西科汶那市區南部的Sportsplex舉行，這裡原先是廢棄物填埋場，經過改造成為一個棒球場及體育設施。在運動場內，有孩童遊樂區，還有中餐、日餐、印度餐、韓國餐、菲律賓餐及墨西哥餐等美食攤位，以及服飾、保健品、金融、保險及非營利慈善單位的攤位。據該市提供的資訊，總計大約有近150個攤位。

新任華協會長李惠瓊表示，活動是華人協會、市府，聯合韓裔、日裔、菲律賓裔等社區組織共同舉辦這次春季園遊會。通過這個活動，當地各個族裔居民能夠聯繫在一起，互相溝通交流，展現新的活力。華協也為社區創造各種娛樂活動機會，相信西柯汶那市未來愈來愈好。