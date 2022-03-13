喜瑞都市4月12日選議員 確認「任期制」

喜瑞都（Cerrito）4月12日將舉行選舉，除了市議員選舉，城市今年提出多項提案進行投票，。（喜瑞都市府）

喜瑞都 市（Cerrito）4月12日將舉行選舉，除了市議員選舉，今年並提出多項提案，內容主要涉及市議員任期制是否改變，及是否禁止裙帶關係等。

4月12日還會進行市議員選舉，市議員候選人黃正芬（Jennifer Hong）和另外一名菲律賓裔候選人將競爭胡張燕燕因任期屆滿卸任的位置。

雖然喜瑞都華人 比例只佔10%到12%，但是市府為了宣導提案，特別在世界日報刊登中文的提案內容，希望引起廣大華人選民關注。這次選舉需要投票 的提案主要包括反裙帶關係政策、是否取消現行的市議員任期限制、是否實行終身限制等。

喜瑞都華裔市長胡張燕燕（Grace Hu）表示，對於市議員選舉的任期限制，她的態度是保持原樣。市府從80年代至今，一直都是市議員可以連續做兩任，之後休息兩年可重選，然後再繼續做一兩任，之後再休息兩年，以此循環。像她自己已擔任四屆市長，她就是從1992年至今按照市府對任期的規定參選的。她認為這是不錯的規定，因為市議員做的不好，自然選民也不會選。如果做的好，讓其連任為什麼不可以呢。有的市議員很年輕就當選，當然能繼續做下去。

提案還包括對已任職兩個完整四年任期，或者三個完整四年任期的市議員實施終身限制，對此，胡張燕燕也表示不贊成，她認為以不變應萬變最好。

擔任喜瑞都市治安委員多年，同時也在警察局連續23年擔任義警的喜市居民于紫誠表示，美國是民主國家，市議員不可能終身制，做一輩子也沒意思。他認為市議員兩屆八年就可以了。

對於禁止市長、市議員或市執行長，聘用或任命三代以內血親或姻親的提案，胡張燕燕表示，這要看是什麼職位，如果只是一個小職員或兼職小時工，沒有必要因為和市府員工的親屬關係而被限制。但如果是高階層職位，應有限制，不過目前市府還沒有人利用裙帶關係聘請員工。

于紫誠則認為，用人是能者得之，如有能力做事，當然可以做市府的工作。不能因為其親屬關係，而限制其工作。

其他提案還包括綜合憲章清理，更新和現代化，通過消除過時商業做法，並糾正語法標點符號和拼寫錯誤，來提高全市範圍的營運效率。喜瑞都的投票站將於4月12日上午7時到晚上8時之間開放。