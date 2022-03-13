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孫中山逝世97周年 洛杉磯華埠百人致敬

記者啟鉻／洛杉磯報導
經文處處長黃敏境與羅省中華會館四大首長向孫中山銅像獻花。（讀者提供）
經文處處長黃敏境與羅省中華會館四大首長向孫中山銅像獻花。（讀者提供）

羅省中華會館12日在華埠舉辦國父孫中山逝世紀念日活動，在獻花儀式後，參與者們移步中華會館禮堂觀看介紹國父孫中山生平事蹟影片。駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境應邀出席並致辭，紀念活動有近百人參加。

紀念活動於當日上午11時在華埠中山廣場舉行，羅省中華會館及所屬傳統僑社代表、越柬寮社團、部分新僑社團僑領，肅立在國父孫中山銅像前，輪唱美國國歌、中華民國國歌、國父紀念歌。經文處處長黃敏境、中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒、監事長蔡惠玲、副監事長胡卓球，首先向國父銅像獻花，其他僑團代表也依次獻花。儀式後，眾人移步中華會館禮堂，觀看影片「築夢者：孫逸仙」，緬懷革命先驅。

黃敏境致辭表示，「今天是孫中山先生逝世97周年紀念日。羅省中華會館和孫中山先生的關係十分密切，當初孫中山先生推動革命時曾經到羅省籌款，獲得僑胞們大力支持。羅省中華會館的章程明訂，支持國父孫中山先生所創立的中華民國，並且每年重要節日都會到華埠國父銅像前獻花致敬。」

紀念活動部分參與者在孫中山紀念銅像前合影。（讀者提供）
紀念活動部分參與者在孫中山紀念銅像前合影。（讀者提供）

黃敏境說，孫中山先生曾說「華僑為革命之母」，是因為海外僑胞認識到自由、民主、平等的普世價值可貴，並且希望在當時的中國實現這些價值，因此，孫中山先生的自由民主理念，得到了僑胞們的大力支持與推崇。

他表示，今天觀看的影片「築夢者：孫逸仙」，有許多關於孫中山先生的理念介紹，尤其是他對於國家發展的藍圖擘畫。孫中山所追求的是在中國建立自由民主制度，而不是威權專制，他所創立的中華民國是亞洲第一個民主共和國，而非另一個取代滿清的專制政府或「家天下」的帝制。

黃敏境強調，今天活動的參與者中有許多人背井離鄉來到美國，是因為受到中共政權的壓迫。在信奉自由民主價值的美國，大家才能暢所欲言，捍衛自己信奉的價值和理念。美國與在台灣的中華民國共享這些民主政治的普世價值，也是孫中山先生致力追求的自由民主制度。

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