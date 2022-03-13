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慶祝「3.14圓周日」 PCC舉辦嘉年華

本報訊
PCC將於3月14日至19日舉辦年度圓周日（Pi Day）數學嘉年華。（PCC提供）
PCC將於3月14日至19日舉辦年度圓周日（Pi Day）數學嘉年華。（PCC提供）

深受華裔學生歡迎的巴沙迪那市立學院(Pasadena City College)將於3月14日至19日，舉辦年度圓周日（Pi Day）數學嘉年華，培養青少年的數學興趣和開發抽象思維，歡迎初中、高中、大學的學生們踴躍參加。

圓周率就像櫻桃派，將宇宙中任何圓的周長除以它的直徑，總是會得到相同的數字pi，也就是希臘字母π。事實上，人們在生活和生產中廣泛依賴和應用pi定理。雖然它有無限個小數，但數學常數通常縮寫為3.14，所以，學校總是選擇在3月14日慶祝Pi日。

巴沙迪那學院數學及電子計算機學院（Mathematics and Computer Science Division）講師張鈺釧（Yu-Chung Chang）博士介紹，此活動是由巴沙迪那學院數學及電子計算機學院、自然科學學院、加州州立大學洛杉磯分校(CSULA)數學系，加州理工學院(Caltech)學生社團等合辦，節目將有「在紅外線中尋找小行星」專題演講，學生學習及研究成果展演講，電腦編程講座，大學研究團隊經驗分享講座，以及科學科技工程及數學的就業及實習機會講座。

圓周日數學嘉年華免費參與，但需事前報名。請掃描QR碼或點連結進行報名及得知詳細資料：shorturl.at/hwMW6。

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