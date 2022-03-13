憋兩年悶壞了 旅遊大軍蓄勢待發

全美最熱門的洛杉磯旅遊冒險展疫情後閃亮回歸。（記者張宏／攝影）

身未動，心已遠！全美最熱門的洛杉磯 旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 12日回歸，這也是疫情 後首次開放。來自全世界350個不同景點的旅遊業者帶來疫情後最新的旅遊產品。現場人潮湧動，被疫情憋壞的民眾收集各種旅遊手冊和產品宣傳單，「今年一定去旅行，再不去，人就老！」

旅遊展因為疫情中斷兩年，今年回歸後讓各家旅遊局和旅行社都卯足力氣，尤其是日本 和韓國的十多個攤位佔據了全場最醒目位置。民眾也熱烈回響，早上一開門就大量湧入，感受到了久違的旅遊氣息，太想出去玩了，補回受困的這兩年。

韓國旅遊局攤位的VR體驗。（記者張宏／攝影）

韓國旅遊局有韓劇加持，獲得不少民眾詢問。現場還安排民眾觀看VR，在韓國歌舞中欣賞和體驗韓國旅遊。現場的抽獎環節也準備很多韓國特色的禮物，吸引人們大排長龍。日本旅行社也是全員出動，宣傳日本各地旅遊，還安排卡通打扮的工作人員，渲染濃濃的日本味。

現場安排卡通打扮的工作人員，讓大家感受濃濃日本味。（記者張宏／攝影）

中國國家旅遊局也出席旅遊展，但是因為中國目前還沒有開放，讓業者們很失望。有人主要做中國遊客出入境業務，現在中國對外開放遙遙無期，讓他們對未來不知所措。

旅遊展的常客超值旅遊帶來了疫情後的特色產品，工作人員表示，疫情期間感謝客人不離不棄的支持，旅行社也會根據行程免費為客人升級保險，讓客人遊玩更安心。去年開團第一個團安排的是冰島行程，大家玩的很開心，也沒有恐慌感，增添了旅行社的信心。今年旅行社新增加了義大利南北部、匈牙利和捷克等新的行程。美國去年新增俄勒岡、密西西比河沿途洛磯山等行程，2023年南極遊輪的船票已經售罄。

華人李女士和朋友來參加旅展，拿了不少路線宣傳單。她表示，她幾乎每年都來參加，能獲取很多新資訊，現場還能直接感受各地的旅遊特色。過去兩年擱置了很多旅行計劃，現在終於動起來。她已經報名5月去土耳其的高檔旅行團，雖然14天預計要花費近萬元，作為過去兩年沒出門的補償。

旅遊展13日繼續，時間是上午10時至下午4時，地點是洛杉磯會展中心（1201 S Figueroa St. Los Angeles, CA 90015），票務詳情可登錄https://travelshows.com/shows/los-angeles/?fbclid=IwAR0aOWYiXLCkWErtVBN8H5kEiNqwhxrJ0xZoyHXDTfOK3plf6gZOit9CFh0