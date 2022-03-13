我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

亞裔賣酒店女老闆遇刺 頸部以下癱瘓

本報記者╱洛杉磯報導
長堤賣酒店亞裔李姓女業主仍癱瘓在床，無法說話。（gofundme網站截圖）
長堤賣酒店亞裔李姓女業主仍癱瘓在床，無法說話。（gofundme網站截圖）

洛杉磯縣長堤市警方正在尋求公眾協助，以便尋找1月30日刺傷當地一家賣酒店亞裔老闆的男嫌犯。

據悉，這家商號叫做「法蘭克賣酒店」（  Frank's liquor），位於東百老匯街（ East Broadway） 上，亞裔女老闆叫做李永佳（Yongja Lee，譯音），她的女兒告訴「洛杉磯時報」，她的母親頸部以下癱瘓，無法說話。

警方公佈了嫌疑襲擊者的照片，嫌犯被描述為一名身高約6呎2的黑人禿頭男子，體重200磅，棕色眼睛。在警方公佈的圖片中，他身穿一件紅色的阿迪達斯運動服夾克，袖子上有三道白色條紋。

據了解，在該案發生時，業主正打算退休，且才發現商店已有買家。目前一位叫做Kevin Voravong的人，已在Gofundme 的一個頁面替李永佳籌款（https://www.gofundme.com/f/help-mama-help-yongja）。上面寫著李女士的處境將是坎坷和動盪的。他希望盡可能的替李家籌集更多資金，為她將退休的生活能提供最好的設備和需求，一如這個國家任何其他將退休的家庭都能得到的一樣。

據悉，李永佳的顧客稱她為「媽媽」，她平時努力工作待人和氣。根據 Gofundme 的說法，李被刺傷脖子，導致部分癱瘓。

長堤賣酒店亞裔李姓女業主在案發前的相片。（gofundme網站截圖）
長堤賣酒店亞裔李姓女業主在案發前的相片。（gofundme網站截圖）
警方公布的嫌犯相片。（長堤警局官網）
警方公布的嫌犯相片。（長堤警局官網）

退休 亞裔 洛杉磯

上一則

亞裔接種第1 死亡人數偏高居第3

下一則

涉闖70多次空門 六旬男終在洛縣被捕

延伸閱讀

幫助烏克蘭難民 光鹽社發起籌款

幫助烏克蘭難民 光鹽社發起籌款
洛縣亞裔業主快退休 卻在店裡被刺傷 頸部以下癱瘓

洛縣亞裔業主快退休 卻在店裡被刺傷 頸部以下癱瘓

駭客挺烏癱瘓俄國充電站 螢幕寫「普亭是傻瓜」

駭客挺烏癱瘓俄國充電站 螢幕寫「普亭是傻瓜」
最大駭客「匿名者」：癱瘓俄航太局 關閉1500個俄網站

最大駭客「匿名者」：癱瘓俄航太局 關閉1500個俄網站
脊椎神經科、復健科專科 金熙哲醫師談頸椎椎間盤突出

脊椎神經科、復健科專科 金熙哲醫師談頸椎椎間盤突出
俄羅斯同步發動網攻 烏克蘭銀行、政府網頁癱瘓

俄羅斯同步發動網攻 烏克蘭銀行、政府網頁癱瘓

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

2022-03-08 20:27

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里