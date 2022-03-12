勇父「捨身推開妻兒」被撞死 洛警懸賞5萬找逃逸駕駛

42歲的Jemmy Chavarria危急關頭，推開身邊的妻子和2歲的兒子。（KTLA5）

當局3月10日（周四）宣布懸賞5萬元尋找一名肇事逃逸司機，該嫌疑人2月26日晚在南洛杉磯 撞死一名過馬路的男子，而這名42歲的父親危急關頭推開身邊的妻子和2歲兒子，自己被撞身亡。

交通事故發生在26日晚7時15分左右，被害人Jemmy Chavarria一家三口正走在一條人行橫道上，前往洛杉磯市第84區和Hoover街地區的教堂。據洛市警局警官Jay Hom敘述，當時路上所有汽車 都停下來禮讓這家人過馬路，但有一名司機從北行車道高速轉向南行車道，Chavarria迅速將身邊的妻子和2歲的兒子推開，而他自己卻被車當場撞倒在地。

案發後，肇事司機在Hoover街向北迅速逃離現場。男子被送往醫院搶救，因傷勢過重死亡。

洛市警局探員Ryan Moreno表示，關鍵時刻，這名父親盡力將妻子推開，把兒子拋向路邊安全處，這是捨己救人的英雄行為。

警方已找到嫌疑車輛的監控視頻，肇事為一輛淺灰色或金色的轎車，車型可能是Nissan Altima，碰撞發生時車輛缺少右前輪蓋。目前沒有關於司機的線索，也不清楚案發時車裡還有其他人。

任何知情人請致電323-421-2500與警探Moreno聯繫，如果信息可尋獲肇事者，線民可獲5萬元獎金。