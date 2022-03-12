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DWP涉索賄 洛市檢長富爾被控「知情」捲案外案

編譯組／綜合報導
正在競選洛市長的富爾，蒙上一層陰影，惹上官司。（取材自臉書）
正在競選洛市長的富爾，蒙上一層陰影，惹上官司。（取材自臉書）

洛杉磯水電局（DWP）的詐欺索賄大醜聞，現在又有案外案，正在競選洛杉磯市長的洛市檢察長富爾（Mike Feuer），被指控事前知道此事，並協助勒索，這使他競選之路蒙上一層陰影。

兩個月前，聯邦檢察官辦公室宣布，洛杉磯市檢察長富爾辦公室一名前高級檢察官彼得斯（Thomas Peters），參與洛杉磯水電局幾年前發生的帳單勒索醜聞案。

如今，另一名在醜聞中認罪的洛市府律師帕拉迪斯（Paul Paradis）向加州律師公會（California State Bar）投訴，聲稱富爾知道這項水電局勒索計畫，並於2019年證詞中作偽證。富爾對此全盤否認。

帕拉迪斯並要求加州律師公會對富爾的行為進行調查，以確定是否取消其律師資格。

富爾發言人威爾克斯（Rob Wilcox）說，帕拉迪斯的言論荒謬，這只不過是一個已承認的重罪犯，企圖轉移人們對自身犯罪不當行為的注意力，洛市檢察長從未感受到此類威脅。

目前正等待宣判的帕拉迪斯拒絕回應媒體。律師公會的投訴保密，帕拉迪斯的投訴，是在他於亞利桑那正審理的破產案中被公開。洛市已向帕拉迪斯提出索賠。

富爾表示，他不知道替他工作檢察官的醜聞案。該案始於2013年一個有缺陷的水電局計費系統，向數千用戶發送錯誤費用帳單。

檢察官說，由於水電局面臨多起集體訴訟，該市法律團隊找了一名律師，對該市提起集體訴訟，因此很快達成和解。

然而檢察官說，一名婦女威脅稱，除非她從前僱主那得到超過100萬元，否則將公開該市對水電局訴訟的處理，從而危及洛市這項計畫。該婦女是比佛利山律師基塞爾（Paul Kiesel）的前員工。與帕拉迪斯一樣，基塞爾也是被富爾辦公室聘請來協助帳單訴訟的外聘律師顧問。

根據彼得斯認罪協議，當時彼得斯威脅要解僱基塞爾，除非他付錢給這名前員工。

認罪協議指出，彼得斯擔心如果該名婦女將這些文件公開，會證明水電局與其納稅人之間的和解談判，不是他們應該的「對抗性程序」，這反過來會危及洛市6700萬元的和解費，損害富爾辦公室聲譽。

協議中並稱，有一次基塞爾與這名前僱員在水電局餐廳參與一次「失敗的調解」，後者將她的要求降低至90萬元，但基塞爾將價錢壓至6萬元，最後雙方談判破局。

帕拉迪斯在2月分提交給加州律師公會的投訴中辯稱，根據他與彼得斯溝通，富爾知道這項勒索威脅。投訴稱，費爾是彼得斯認罪協議中，提到協助敲詐勒索的未具名高級官員之一。

檢察官 洛杉磯 加州

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