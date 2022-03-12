因錯誤訊息 亞裔非裔鴻溝加深…名作家：少數裔要團結

著名華裔女作家謝漢蘭呼籲反思華人遭仇視，和少數族裔要團結。（視訊截圖）

一場新冠疫情不僅升高了美中兩國緊張對立的局勢，並且加深了美國華人 和非裔 的隔閡和誤解。加州少數族裔媒體聯盟（EMS）舉辦一場研討會，邀請文化新聞界進行跨種族交流，從歷史和現實層面探討華人和非裔歷史的共同點，鼓勵報導兩大少數族裔積極的故事，改變彼此的刻板印象，促進雙方的理解和友好。

新冠病毒爆發以來郤是衝突不斷，社區和媒體時有非裔暴力攻擊華人和亞裔 的報導，在三起致命的襲擊中有兩起據稱涉及非裔兇嫌，加深了兩個族群之間的敵意和不信任感。隨著「黑人的命也是命」（BLM）運動抗議執法暴力，和削減警察經費的呼聲升高，更加重亞裔對社區治安的擔憂。

著名華裔女作家謝漢蘭（Helen Zia）在會上指出，美國非裔和亞裔的鴻溝在加深，雙方都存在負面的刻板印象。但是，在電視和網絡等社交媒體出現的非裔攻擊華人的畫面，其實是被刻意放大和渲染。仇恨犯罪調查顯示，大多數攻擊華人的嫌犯是白人。

謝漢蘭現身說法，她是1950年代出生的華人移民女兒，1966年金恩博士發起民權運動，那時她還是一個高中生就投入了這場運動。升大學時政府落實了平權措施，為少數族裔升學和就業提供平等和照顧的機會，所有華人、亞裔和非裔都是受惠者。1970年代她去底特律工作，職場上大多數都是非裔，很少華人，但她與非裔同事相處很好，並沒有感到孤獨。亞裔雖然被冠以「模範少數民族」光環，但是並沒有被信任，並且發生了陳果仁（Vincent Chin）被白人毆打致死的仇恨案件。

她指出，美國華人和非裔在歷史上都是受壓迫的少數民族，有很多連接和共同之處，曾有兩位代表性人物黃金德（Wong Kim Ark）和道格拉斯（Frederick Douglass），他們在同一歷史時代在自己和彼此的社區促進種族正義和平等權益。

歷史上的「排華法案」（1882-1943）迫害華人長達61年，在此期間出生於舊金山的黃金德，赴祖籍地廣東探親後，返美時被海關拒絕。他在律師和友人幫助下向聯邦最高法院上訴，1898 年最高法院針對此案（Wong Kim Ark v. United States）確立了「出生公民權」的先例，為「美國出生即為公民」的法律奠定基礎，造福無數後來人。

在同時代還有一位非裔社會改革家和廢奴演說家道格拉斯，他從馬里蘭州的奴隸農場逃脫，後來成為廢奴運動的全國領袖，以他的演講和精闢的反奴隸制著作而聞名，並致力推動1863年的廢除奴隸制。

謝漢蘭認為，亞裔和非裔曾經團結過，但目前這兩個群體的關係降到最低點，原因包括錯誤信息和不實報導造成分裂。她表示，所有少數族裔都應當團結起來，大家相互協助與信任，才能在白人所主導的社會擁有自己的一席平等地位。

洛杉磯英文周刊「Our Weekly」總編輯、非洲裔Merdies Hayes也在會上談到，1993年華裔胡紹基競選洛杉磯市長時，得到多數非裔選民投票支持。他呼籲遠離負面報導，多寫正面報導，幫助癒合傷痛和裂痕，攜手同行。