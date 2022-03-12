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「大青樹下」首映 歸亞蕾講新移民家庭衝突

記者張宏／羅斯密報導
由歸亞蕾主演的電影「大青樹下」11日舉辦首映式記者會，主創合影。（記者張宏／攝影）
由歸亞蕾主演的電影「大青樹下」11日舉辦首映式記者會，主創合影。（記者張宏／攝影）

由歸亞蕾主演的電影「大青樹下」11日舉辦首映式記者會，電影講述第一代新移民面對的家庭和異國他鄉的各種衝突。這是來自中國大陸導演楊藜的第一部電影長片。該電影將於3月15日在Amazon、Apple TV、Direct TV等網路平台和衛星電視上映。

（影音來源：記者張宏）

金馬影后歸亞蕾在電影裡她飾演一個初來乍到的中國大陸新移民母親，因為個性好強，她和女兒及孫子孫女發生的一系列衝突最終和解。 編劇執導楊藜表示，為了這個角色做了很多筆記，並在現場和導演多次溝通角色。她表示，自己現在是退而不休，疫情期間在家休息和鍛鍊身體，希望疫情徹底結束後恢復工作。

演員吳嘉星（Kathy Wu）飾演女兒，她說，自己也是為人子女，電影很多情節頗有共鳴，電影裡最感動的一幕是面對母親在異國他鄉的無助，作為女兒的她感到非常內疚和自責，因此會對母親更好。

楊藜來自中國雲南大理，就讀於紐約電影學院，這部電影殺青的第二天也是她的畢業日，意義非凡。她說，選擇了自己最熟悉也最有感觸的家庭題材。中國人的家庭很有意思，很多話大家都不願意講出來，但心裡又惦記彼此。這部電影的名字「大青樹下」以樹象徵家庭，大青樹也是父親家鄉的樹。她也慶幸自己電影上映時間正好是美國對亞裔日益關注的時機。

電影劇本在2018年之前完成，拍片到製片過程共花了兩年多。電影探討的是移民及家庭關係，描述著三代四口人來到美國的故事，一家人在彼此互相關愛及理解中找到了獨立性。這部影片也道出許多移民家庭所面臨的問題及挑戰，背後隱藏著深遠含義。而這些也是楊藜透過自身經歷，想要分享且傳遞給觀眾的啟示。

「大青樹下」已在La Femme國際電影節、巴黎國際電影節獲得最佳編劇獎、國際最佳演員獎（歸亞蕾）、Cinequest電影節Visionary Award、Dances With Films電影節觀眾最喜愛電影獎。

從左至右依次是導演楊藜、演員吳嘉星和歸亞蕾。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是導演楊藜、演員吳嘉星和歸亞蕾。（記者張宏／攝影）

電影 移民家庭 導演

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