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分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會

洛杉磯
90後德國女孩安娜，把自己的傳奇經歷寫了下來，Netflix已經買下了版權，翻拍成電視劇。（北美藝海藏家）
90後德國女孩安娜，把自己的傳奇經歷寫了下來，Netflix已經買下了版權，翻拍成電視劇。（北美藝海藏家）

騙錢騙感情，這個驚天騙局，掀翻了整個紐約市。

90後德國女孩安娜，入住紐約高檔酒店，出入奢華派對和藝術展覽，給小費都是100美元起，出手闊綽的白富美形象，給許多人都留下了深刻的印象，然而，安娜其實出身在俄羅斯的一個普通家庭，父親是卡車司機，16歲全家移民到德國，操著一口俄羅斯口音的安娜，絕對是學校裡的小透明，但內心對金錢和權利的渴望，讓她在步入社會後，演起了一場大戲。

影音來源：北美藝海藏家

2013年一次偶然的機會，安娜來到了世界中心紐約，她偽裝成德國富翁的孩子，跟所有人強調自己有一份6000萬歐元的信託基金，她還計劃在紐約SOHO地區建立一個私人美術館和藝術俱樂部，並且在全世界各地設有辦事處，但你以為安娜的追求僅僅是吹吹牛、混跡派對、拍拍照發發社交媒體、炫耀一下奢侈的生活、滿足獲得粉絲和點讚的虛榮心嗎？這些都並不是安娜的最終目的，她要變現和朋友出行。

安娜從來不花一分錢，無論是定機票還是訂酒店，她總以「自己只有現金」為由，讓朋友代付，但卻從來沒有還過錢；有一次，她騙朋友去國外遊玩，朋友為此次旅行花費了6萬多美元，安娜用這種方法屢試不爽，如果有朋友催債，那就再找別的朋友借錢，拆了東牆補西牆。

她還偽造身份，向銀行貸款10萬美元，最終在2019年，安娜被判刑入獄。在監獄中她並不是獨自悔過，而是奮筆疾書，把自己的傳奇經歷寫了下來，坐等出版社上門出書。「道歉是不可能的了，這輩子都不可能了！」

對了！網飛（Netflix）已經買下了這個故事的版權，翻拍成電視劇，這狗血劇情期待一波！

德國 俄羅斯 貸款

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