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南加內陸獲轉基因蚊子 雌蚊長不大阻傳播

記者啟鉻／綜合報導
埃及伊蚊。（資料圖）
埃及伊蚊。（資料圖）

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）在未來兩年，將獲得基因工程改造的蚊子，這些經過改良的雄性蚊子，與雌性蚊子產生的後代，無法活到成年，可大大避免疾病傳播。

聯邦環保署於3月6日批准一家英國公司Oxitec一項實驗使用許可，在內陸聖伯納汀諾縣以及其他縣區，包括Fresno、Stanislaus和Tulare等釋放轉基因蚊子。

這些改良蚊子由埃及伊蚊基因改造。埃及伊蚊是入侵物種，可攜帶西尼羅、Zika、以及登革熱、黃熱病等傳染病毒，引發人體嚴重疾病。當經過基因改造的蚊子釋放後，與普通雌性埃及伊蚊繁殖時，不會產生活躍的雌性幼蟲。埃及伊蚊原產自南美洲，在過去十年出現在加州地區。

總部位於牛津大學的Oxitec公司項目負責人Rajeev Vaidyanathan表示，所有產生的蚊卵都會孵化，但只有雄性幼蟲能活到成年，而所有雌性後代都會死去，這是控制入侵物種的一種有效方法。

這項實驗正在佛羅里達礁島群（Florida Keys）測試，先前也在巴西做過測試。他表示，加州氣候乾熱，這是一個比較特殊的蚊子棲息地，希望經過改良蚊子能夠在這樣環境中生存、繁殖。雌性蚊子死亡不僅能限制蚊子總體數量，還可阻止對其他動物或人體叮咬，傳播疾病。

據稱，雌性蚊子叮咬是以血液作為食物，雄性蚊子則沒有叮咬器官。先前的類似實驗可以讓實驗區域埃及伊蚊減少98%。不過一些環保機構對這種說法持懷疑態度。

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