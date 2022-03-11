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劉雲平呼籲 軍援烏克蘭A-10戰機

記者丁曙／綜合報導
美軍A-10戰機。（Gettyimages）
美軍A-10戰機。（Gettyimages）

曾在美國空軍服役的兩位國會眾議員，劉雲平（Ted W. Lieu）和侯拉漢（Chrissy Houlahan，譯音），9日聯名敦促美國空軍立即探索軍援烏克蘭的空戰武器系統，提供A-10攻擊機或F-16V戰機、無人機等武器系統，給烏克蘭抵抗俄羅斯侵略軍。

他們在寫給空軍部長肯德爾（Frank Kendall）的信中，表達對烏克蘭當前局勢的擔憂，並指出烏克蘭軍方的決心和能力，以及俄羅斯軍隊明顯缺乏準備，顛覆了人們對俄軍速戰速決的預期。俄羅斯軍方正在招募具有城市作戰經驗的敘利亞人進入烏克蘭城市作戰，這表明可能會是一場曠日持久的軍事行動。烏克蘭總統最近通知國會，烏克蘭軍隊的主要弱點是空軍戰力不足。 因此，他們要求立即探索將美國空軍武器系統轉移給烏克蘭作戰。

劉雲平是空軍備役上校，了解空軍武器系統的殺傷力，可增強烏克蘭空軍實力。一些烏克蘭飛行員通過之前的交流計劃，可駕駛A-10攻擊機摧毀坦克和裝甲車輛。美國空軍還擁有先進的無人機 (UAV)，可以提供搜尋目標和投擲炸彈。因此，他們希望北約盟國在未來向烏克蘭軍方，提供前蘇聯製造的噴氣式戰機，否則，美國空軍應當考慮將F-16V戰機直接轉讓給烏克蘭使用。

美軍先進的F-16戰機。（Gettyimages）
美軍先進的F-16戰機。（Gettyimages）
美國空軍後備役上校、國會議員劉雲平呼籲軍援烏克蘭戰機。（本報檔案照）
美國空軍後備役上校、國會議員劉雲平呼籲軍援烏克蘭戰機。（本報檔案照）

烏克蘭 俄羅斯 劉雲平

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