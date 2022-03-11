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Andrew Do角逐加州財務長 挑戰馬世雲

【橙縣訊】
橙縣越裔縣政委員Andrew Do。（記者謝雨珊／攝影）
橙縣越裔縣政委員Andrew Do。（記者謝雨珊／攝影）

橙縣越南裔縣政委員Andrew Do 9日宣布參選加州財務長（State Treasurer），挑戰正在尋求連任的現任財務長的華裔民主黨人馬世雲（Fiona Ma）。

Andrew Do競選承諾，「改革我們州的投資和融資結構，同時管理我們的資產，著眼於保護工薪家庭和最需要幫助的人」。

Andrew Do希望成為自2006年阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)再次當選州長、波茲納（Steve Poizner）當選保險局長以來，第一位當選加州州級公職的共和黨人。他還尋求成為第一位被選為加州州級民選首長的越裔美國人。

1975年西貢淪陷期間，Andrew Do和他的家人逃離南越。他曾是橙縣檢察官，他的最後一項任務是作為辦公室性侵犯部門的成員起訴性暴力掠奪者。在當選橙縣縣政委員之前，他是園林市（Garden Grove）的市議員。

州財務長是州的主要資產管理者、銀行家和金融家，並同時擔任多個州當局、理事會和委員會的主席或成員。財長辦公室管理該州的集合資金投資賬戶，該賬戶代表州政府和地方司法管轄區投資資金，以幫助他們管理財政事務。

加州 投資 橙縣

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