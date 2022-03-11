全美汽車觸媒轉換器竊案暴增1171% 加州最多

加州是全美汽車觸媒轉換器失竊量的「冠軍」。（State Farm）

新冠疫情 帶來的影響千奇百怪，其中之一是汽車 觸媒轉換器（catalytic converter）現在已成竊賊的最愛，與2019年相比，全美觸媒轉換器失竊案暴增1171%，而加州 是全美失竊率最高的地方。

保險公司State Farm近日公布2021年度的汽車失竊理賠報告，結果顯示自從疫情發生以來，汽車零件失竊率就一路攀升，其中尤以觸媒轉換器最為誇張，全美失竊率與疫前相比暴增1171%。

State Farm的理賠紀錄顯示，加州的車輛零件、觸媒轉換器失竊總數，都惡名昭彰地高居全美第一：2019年，State Farm受理了1104件觸媒轉換器失竊案，賠了250萬元；2020年，觸媒轉換器失竊案增加到4507件，金額達1080萬元；2021年的觸媒轉換器失竊案暴增到9057件，金額達2300萬元。

觸媒轉換器通常位於車底，負責降低廢氣的一氧化碳濃度，但是因為它由鉑、銠、鈀三種貴金屬製成，依照大小不同，一具可以賣到數百元，甚至數千元，因此成為大膽竊賊的最愛。

State Farm指出，避免愛車被偷，最好是將車子停到車庫內，停在室外也要選光線充足的地方，如果停在自家車道上，最好考慮加裝感應照明燈。