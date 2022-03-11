洛城新語／挺烏代價大 你願買單嗎？

疫情以來，物價節節攀高，讓美國老百姓苦不堪言。為制裁入侵烏克蘭的俄羅斯 ，拜登政府祭出石油 禁運，很可能讓美國國內的通貨膨脹持續惡化。民主自由有代價，當生活壓力擺在面前，你願意為支持烏克蘭的「代價」買單嗎？

俄羅斯是全球第三大石油供應國，日產約1000萬桶原油，其中半數供出口之用。8日宣布禁止俄羅斯石油進口的美國與英國，雖然對俄羅斯的石油依賴程度很低，但不排除會起羊群效應，讓其他國家對俄羅斯石油避而遠之，令全球市場陷入石油短缺狀態。

美國國內當前的汽油價 格已經不低，全美均價超過4元，達到14年以來最高。南加州部分地區的高級汽油（Premium gas），每加侖一度衝破7元。而這一切，還發生在拜登宣布石油禁運以前。如今禁令一出，油價再想回落，恐怕短期難以實現。道達爾能源執行長John Kerry在CERAWeek年度能源會議上就直言，高油價短期無解方。

為趕在油價飆高以前，把汽車油箱加滿；南加蒙特利公園市的好市多加油站，日前出現大排長龍景象。汽車綿延至附近道路上，世說新聞畫面顯示，以10哩時速，從加油站離開行進約30秒，仍沒有看到隊伍盡頭。雖然好市多加油站常有排隊現象，但如此長隊，實屬罕見。說明如今油價，已高到令許多人必須精打細算的程度；否則試問誰願意為節約「一塊、八毛」錢，去忍受長時間排隊。

綜觀三次石油價格驟然上升的歷史，都對美國經濟造成衝擊。1973年中東戰爭，因為石油輸出國組織（OPEC）對包括美國在內的西方國家實施禁運，讓原油價格從每桶3美元升至12美元，美國工業總產值從1973年的10月的1.46兆元下滑到1.31兆元。1979年到1980年，因伊斯蘭革命與兩伊戰爭，油價從每桶13元升至每桶41元，美國國民生產總值從1978年的5.5%降為1980年的-0.3%。1990年，因為伊拉克入侵科威特，再次拉高原油價格；但因持續時間較長，美國受影響相對沒有前兩次大。

而這一次因為俄羅斯入侵烏克蘭，以及西方各國對俄羅斯實施的經濟制裁，很可能出現第四次石油危機。有「新債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）就預測，石油價格很可能從現在的每桶130元，攀升至200元以上；並讓美國物價持續高昂，年底通膨率可能高達7.5%；隨著糧食與能源消耗掉更多家庭預算，飆漲的物價導致「需求被破壞」，使經濟陷入停滯性通膨。

正如總統拜登所述，禁俄羅斯石油、天然氣進口，美國也將付出代價，而且這個代價不小。支持自由與民主，都要有所犧牲；正如麵包重要，還是愛情重要，一直是見仁見智的問題。當生活壓力擺在面前，你願意為支持烏克蘭的「代價」買單嗎？