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美洲山獅P-22 銀湖住宅區逛大街

編譯組／綜合報導
美洲獅P-22先前曾因誤食老鼠藥而罹患疥瘡。（ABC）
美洲獅P-22先前曾因誤食老鼠藥而罹患疥瘡。（ABC）

好萊塢著名的美洲山獅P-22，最近被人發現離開平常棲地葛瑞菲斯公園(Griffith Park)，出現在洛市銀湖(Silver Lake)住宅區一帶逛大街，居民見到牠的身影有驚有喜。

目擊者說P-22就像鄰居出門散步一樣，非常冷靜沉穩地閒晃。動保官員根據身上的GPS裝置確認牠就是P-22，但仍不清楚牠為何離開棲地如此之遠。

P-22現年12歲，當年因為穿越101與405公路進入Griffith Park因而聲名大噪。牠一度因為誤食老鼠藥而罹患疥瘡 ，但後來都以騾鹿、負鼠、浣熊、土狼為食，動保官希望牠這次的「出走」，別再誤食有毒物品。

第一個發現P-22的是Kathleen Lalap，當天上午牠正在Berkeley Circle一帶閒晃。Kathleen Lalap待在車內，安全地拍下整個過程，並且向ABC電視台表示，能夠親眼目睹著名P-22是終身難忘的經驗。

不過Silver Lake附近的居民並非都那麼歡迎牠，例如華裔居民Aaron Chu遛狗時都會帶著球棒。他說，他不希望他的狗被美洲獅咬傷，其他的鄰居也不希望P-22被車撞到，希望牠能回Griffith Park。

美洲獅P-22離開平常棲地Griffith Park，出現在Silver Lak...
美洲獅P-22離開平常棲地Griffith Park，出現在Silver Lake一帶。（ABC）

華裔 好萊塢

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