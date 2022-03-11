洛杉磯縣防疫鬆綁 戴口罩仍可避免染疫

專家表示，洛杉磯縣感染到新冠病毒的機率目前很低。（ABC）

聯邦疾管中心（CDC）的最新統計顯示，43%的美國人曾感染過新冠病毒，換言之，57%的人這三年都未感染到新冠。隨著疫情趨緩，防疫 禁令逐一解除之際，未來感染風險是否反而升高，導致未染病者突然「中標」？

西達賽奈醫院（Cedars-Sinai）的感染科專家Michael Ben-Aderet指出，感染風險要視每個人周邊的新冠病毒數量而定，單以洛杉磯縣來說，感染風險相當之低。他強調，雖然防疫規定放寬，但是免疫力不好、是否接種新冠疫苗 ，或是戴不戴口罩 ，仍然會影響感染風險。

因此，Michael Ben-Aderet強調，戴口罩還是個好習慣，如果周邊的人感染過新冠，但是戴了口罩，而你也戴了，接觸到新冠病毒的機會就會低了很多。民眾Adam Leisure接受ABC訪問時就說，他寧可還是戴著口罩，特別是身邊都是一堆不認識的人時。

但是其他人則很開心終於可以擺脫口罩了。民眾John Wheeler就說，他都打了三劑疫苗，應該可以不用再戴口罩了吧。其他人則說，大家不可能戴著口罩過一輩子吧，大家總有一天要脫掉口罩的啦。但醫師Michael Ben-Aderet還是提醒，萬一感染新冠，還是有可能變成重症，避免感染才是最好的自保之道。