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在洛杉磯過舒適生活 年收入起碼要多少？

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯個人收入稅後每年6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)
洛杉磯個人收入稅後每年6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

物價飛漲，賺多少錢才能足以支付帳單，買想要的東西，並存一些備用資金或償還債務？一項新的計算方式分析人們在美國各大城市，個人年收入多少才能負擔日常費用，過上相對舒適的生活，對於洛杉磯來說，這個數字是稅後每年6萬4000元。

SmartAsset使用麻省理工學院研發的生活工資計算器，並結合常見的預算方法，計算人們在全美25個最大的都會區過上舒適生活所需的工資。根據這項計算，洛杉磯居民個人年收入需達到稅後6萬4000元，而在加州舊金山-屋崙-柏克萊地區（San Francisco-Oakland-Berkley），個人稅後年薪至少7萬4282元才能過上舒適生活。

麻省理工學院的生活工資計算器，綜合了家庭最低食品、兒童保育、健康保險、住房、交通及其他生活必需品的支出，以此估算個人所需的生活工資。 SmartAsset在此基礎上，使用 50/30/20的規則比例，確定收入多少才能在大城市過上舒適生活。50/30/20規則是一種常見的預算技術，將個人稅後收入分成三部分：基本生活費用、可自由支配支出、以及儲蓄或償還債務。

例如，工資計算器顯示，居住在休士頓都會區的個人需賺取稅前2萬5574元，才能滿足第一部分的基本生活費用，按照50/30/20 規則，SmartAsset 認為，休士頓地區的居民總共需賺取5萬1148元才能支付後面兩項開支，從而生活相對舒適。

在分析中，SmartAsset發現東西海岸的大城市需要較高收入才能過上舒適生活，此項排名中，前十個大都市其中九個都位於沿海地區。加州舊金山-屋崙-柏克萊地區排名第一，個人年薪需達稅後7萬4282元；排在第二位的是波士頓-劍橋-牛頓地區（Boston-Cambridge-Newton），個人收入需賺取6萬8630元；洛杉磯則排名第七；最負擔得起的都市區是聖路易（St. Louis），4萬6864元年薪足以滿足50/30/20規則。

南部和中西部城市也出現在SmartAsset的名單上，在上榜的25個城市中，22個城市的稅後工資超過5萬元被認為可以過上舒適生活。根據SmartAsset的數據，在都會區舒適生活所需的平均年薪為5萬7013元。

SmartAsset 是一家金融科技公司，由Michael Carvin 和 Phillip Camilleri於2012年7月創立，總部位於紐約州紐約市。 該公司發布文章、指南、評論、計算器和工具，以幫助人們做出有關個人理財的決策。

SmartAsset發現東西海岸的大城市需要較高收入才能過上舒適生活。（記者邵敏...
SmartAsset發現東西海岸的大城市需要較高收入才能過上舒適生活。（記者邵敏／製表）

洛杉磯 加州 預算

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